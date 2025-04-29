29 апреля 2025

Пермь вошла в топ-10 городов РФ с самым большим количеством мест в кинотеатрах

© Служба новостей «URA.RU»
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Данные для рейтинга аналитики взяли из открытых источников
Данные для рейтинга аналитики взяли из открытых источников Фото:

Пермь оказалась на девятом месте среди российских городов с самым большим количеством зрительных мест в кинозалах. К такому выводу пришли аналитики «Яндекса».

«Девятая строчка рейтинга — Пермь. Число мест в кинотеатрах: 9 108», — указано в исследовании, которое имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Лидирующую позицию в списке заняла Москва (129 тысяч мест в кинозалах). На втором месте — Санкт-Петербург (51 тысяч мест). Самым популярным среди россиян оказалось девятое место в девятом ряду.

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Пермь оказалась на девятом месте среди российских городов с самым большим количеством зрительных мест в кинозалах. К такому выводу пришли аналитики «Яндекса». «Девятая строчка рейтинга — Пермь. Число мест в кинотеатрах: 9 108», — указано в исследовании, которое имеется в распоряжении редакции URA.RU. Лидирующую позицию в списке заняла Москва (129 тысяч мест в кинозалах). На втором месте — Санкт-Петербург (51 тысяч мест). Самым популярным среди россиян оказалось девятое место в девятом ряду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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