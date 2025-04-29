Пермь вошла в топ-10 городов РФ с самым большим количеством мест в кинотеатрах

Данные для рейтинга аналитики взяли из открытых источников
Пермь оказалась на девятом месте среди российских городов с самым большим количеством зрительных мест в кинозалах. К такому выводу пришли аналитики «Яндекса».
«Девятая строчка рейтинга — Пермь. Число мест в кинотеатрах: 9 108», — указано в исследовании, которое имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Лидирующую позицию в списке заняла Москва (129 тысяч мест в кинозалах). На втором месте — Санкт-Петербург (51 тысяч мест). Самым популярным среди россиян оказалось девятое место в девятом ряду.
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