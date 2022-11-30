После массовой проверки свердловский главк МВД избавится от десятков заместителей

По данным инсайдеров, кадровая реформа пройдет в начале 2023 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В ГУ МВД по Свердловской области после подведения итогов ревизии из Москвы собираются упразднить должности нескольких десятков руководителей в отделах полиции, но при этом не отправлять сотрудников в отставку. Информацию URA.RU подтвердили сразу несколько источников в силовых структурах.

«В руководстве полиции назрела проблема переизбытка заместителей. От них будут избавляться — но не отправлять сотрудников в отставку, а только лишать должности заместителя. Это поможет, по крайней мере, сделать вид, что в главке стало меньше начальников», — рассказал собеседник агентства.

Другой инсайдер сообщил, что снятие силовиков с должностей не должно повлиять на зарплаты сотрудников и их звание. По его словам, кадровая реформа планировалась и до приезда ревизоров, но проходящая проверка ускорила процесс. Планируется упразднить несколько десятков заместителей, однако реформа не затронет высший руководящий состав полиции региона, добавил инсайдер.

URA.RU направило запрос в управление по работе личным составом ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

Московская проверка в свердловском главке полиции стартовала 14 ноября — в этот день генерал-майор Роман Зайцев, возглавивший делегацию из Москвы, приехал в Екатеринбург. В каждом отделе свердловского ГУ МВД появилось по одному-двум проверяющим, которые анализируют качество работы, исследуют документы и следят за качеством работы сотрудников.