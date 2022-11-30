На встречу с Дедом Морозом пришли сотни детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск 30 ноября приехал Дед Мороз. Гостя из Великого Устюга встречали на железнодорожном вокзале. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, посмотреть на сказочного персонажа пришли дети и родители.

Сказочный поезд приехал на вокзал вечером 30 ноября. Сначала из него вышла команда дедушки. Они стали вместе с зрителями звать Снегурочку и Деда Мороза. После появления дедушка обратился к своим маленьким поклонникам. Он рассказал им, что приехал к ним по их приглашению из своей вотчины, Великого Устюга.

Перед областной столицей, Челябинском, поезд Деда Мороза побывал в Златоусте и Миассе. Там дедушка также пообщался с детьми и порадовал взрослых.

Ранее поезд встретили жители Кургана. Маршрут поездки лежит через всю страну, от Великого Устюга до Владивостока. Всего путешествие займет 85 дней.

В Челябинск приехал поезд Деда Мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотни детей ждали встречи с сказочным дедушкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дед Мороз и Снегурочка пообщались со ребятами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU