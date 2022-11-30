В Челябинск приехал Дед Мороз. Фото, видео

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Поезд деда мороза. Челябинск
На встречу с Дедом Морозом пришли сотни детей Фото:

В Челябинск 30 ноября приехал Дед Мороз. Гостя из Великого Устюга встречали на железнодорожном вокзале. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, посмотреть на сказочного персонажа пришли дети и родители.

Сказочный поезд приехал на вокзал вечером 30 ноября. Сначала из него вышла команда дедушки. Они стали вместе с зрителями звать Снегурочку и Деда Мороза. После появления дедушка обратился к своим маленьким поклонникам. Он рассказал им, что приехал к ним по их приглашению из своей вотчины, Великого Устюга.

Перед областной столицей, Челябинском, поезд Деда Мороза побывал в Златоусте и Миассе. Там дедушка также пообщался с детьми и порадовал взрослых.

Ранее поезд встретили жители Кургана. Маршрут поездки лежит через всю страну, от Великого Устюга до Владивостока. Всего путешествие займет 85 дней.

Поезд деда мороза. Челябинск
В Челябинск приехал поезд Деда Мороза
Фото:
Поезд деда мороза. Челябинск
Сотни детей ждали встречи с сказочным дедушкой
Фото:
Поезд деда мороза. Челябинск
Дед Мороз и Снегурочка пообщались со ребятами
Фото:
Поезд деда мороза. Челябинск
Поезд едет по маршруту Великий Устюг — Владивосток
Фото:

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В Челябинск 30 ноября приехал Дед Мороз. Гостя из Великого Устюга встречали на железнодорожном вокзале. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, посмотреть на сказочного персонажа пришли дети и родители. Сказочный поезд приехал на вокзал вечером 30 ноября. Сначала из него вышла команда дедушки. Они стали вместе с зрителями звать Снегурочку и Деда Мороза. После появления дедушка обратился к своим маленьким поклонникам. Он рассказал им, что приехал к ним по их приглашению из своей вотчины, Великого Устюга. Перед областной столицей, Челябинском, поезд Деда Мороза побывал в Златоусте и Миассе. Там дедушка также пообщался с детьми и порадовал взрослых. Ранее поезд встретили жители Кургана. Маршрут поездки лежит через всю страну, от Великого Устюга до Владивостока. Всего путешествие займет 85 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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