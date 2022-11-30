Сальдо: в Херсоне националисты начали охоту на тех, кто помогал проводить референдум

30 ноября 2022 в 23:41 Размер текста - 17 +

Украинские националисты проводят карательные рейды в Херсоне, заявил Владимир Сальдо Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты начали охоту на граждан, которые помогали проводить референдум о присоединении Херсонской области к России. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Сейчас все эти [украинские] нацотряды ведут проверку [на правом берегу Херсона]. У них есть три фильтра: они ищут всех, кто помогал проводить референдум, <…> всех предпринимателей <…> и всех остальных, [кто остался в городе]», — сообщил Владимир Сальдо в своем telegram-канале. При этом, добавил врио главы региона, националисты боятся постоянно находиться в Херсоне. По его словам, националисты не ночуют в городе, а приезжают утром, проводят карательные рейды, а вечером уезжают в сторону Николаева. Российские войска были переброшены из Херсона на левый берег Днепра по приказу командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергея Суровикина. Ранее сообщалось, что украинский карательный отряд расстрелял родителей студентки из-за того, что она уехала жить в Крым. В экстренных службах Херсонской области сообщали, что ВСУ расстреляли 39 пророссийских активистов в регионе, передает RT.

Украинские националисты начали охоту на граждан, которые помогали проводить референдум о присоединении Херсонской области к России. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Сейчас все эти [украинские] нацотряды ведут проверку [на правом берегу Херсона]. У них есть три фильтра: они ищут всех, кто помогал проводить референдум, <…> всех предпринимателей <…> и всех остальных, [кто остался в городе]», — сообщил Владимир Сальдо в своем telegram-канале. При этом, добавил врио главы региона, националисты боятся постоянно находиться в Херсоне. По его словам, националисты не ночуют в городе, а приезжают утром, проводят карательные рейды, а вечером уезжают в сторону Николаева. Российские войска были переброшены из Херсона на левый берег Днепра по приказу командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергея Суровикина. Ранее сообщалось, что украинский карательный отряд расстрелял родителей студентки из-за того, что она уехала жить в Крым. В экстренных службах Херсонской области сообщали, что ВСУ расстреляли 39 пророссийских активистов в регионе, передает RT.