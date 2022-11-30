Курганцы выиграли в лотерею более 82 миллионов рублей

01 декабря 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

С января по июнь 2022 года в Курганской области купили 399 тысяч счастливых билетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Курганской области за первое полугодие 2022 года выиграли в лотерею более 82 млн рублей. При этом было куплено больше 399 тысяч счастливых билетов, рассказали URА.RU в пресс-службе компании «Столото». «За первое полугодие 2022 года совокупный выигрыш победителей из Курганской области составил 82 163 017 рублей. За это время в регионе было приобретено 399 076 счастливых лотерейных билета. За шесть месяцев текущего года, благодаря лотереям, распространителем которых является компания „Столото“, четверо жителей Курганской области стали обладателями призов от полумиллиона рублей: из них три участника стали лотерейными миллионерами», — рассказали в компании. Ранее URА.RU писало, что курганский продавец выиграла в лотерею больше 5 млн рублей. Девушка отметила, что на выигрыш планирует погасить автокредит и съездить в Доминиканскую Республику.

Жители Курганской области за первое полугодие 2022 года выиграли в лотерею более 82 млн рублей. При этом было куплено больше 399 тысяч счастливых билетов, рассказали URА.RU в пресс-службе компании «Столото». «За первое полугодие 2022 года совокупный выигрыш победителей из Курганской области составил 82 163 017 рублей. За это время в регионе было приобретено 399 076 счастливых лотерейных билета. За шесть месяцев текущего года, благодаря лотереям, распространителем которых является компания „Столото“, четверо жителей Курганской области стали обладателями призов от полумиллиона рублей: из них три участника стали лотерейными миллионерами», — рассказали в компании. Ранее URА.RU писало, что курганский продавец выиграла в лотерею больше 5 млн рублей. Девушка отметила, что на выигрыш планирует погасить автокредит и съездить в Доминиканскую Республику.