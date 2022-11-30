Курганцы выиграли в лотерею более 82 миллионов рублей

Жители Курганской области за первое полугодие 2022 года выиграли в лотерею более 82 млн рублей. При этом было куплено больше 399 тысяч счастливых билетов, рассказали URА.RU в пресс-службе компании «Столото».
«За первое полугодие 2022 года совокупный выигрыш победителей из Курганской области составил 82 163 017 рублей. За это время в регионе было приобретено 399 076 счастливых лотерейных билета. За шесть месяцев текущего года, благодаря лотереям, распространителем которых является компания „Столото“, четверо жителей Курганской области стали обладателями призов от полумиллиона рублей: из них три участника стали лотерейными миллионерами», — рассказали в компании.
Ранее URА.RU писало, что курганский продавец выиграла в лотерею больше 5 млн рублей. Девушка отметила, что на выигрыш планирует погасить автокредит и съездить в Доминиканскую Республику.
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