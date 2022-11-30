30 ноября 2022

Курганцы выиграли в лотерею более 82 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, азартные игры, государственные лотереи
С января по июнь 2022 года в Курганской области купили 399 тысяч счастливых билетов Фото:

Жители Курганской области за первое полугодие 2022 года выиграли в лотерею более 82 млн рублей. При этом было куплено больше 399 тысяч счастливых билетов, рассказали URА.RU в пресс-службе компании «Столото».

«За первое полугодие 2022 года совокупный выигрыш победителей из Курганской области составил 82 163 017 рублей. За это время в регионе было приобретено 399 076 счастливых лотерейных билета. За шесть месяцев текущего года, благодаря лотереям, распространителем которых является компания „Столото“, четверо жителей Курганской области стали обладателями призов от полумиллиона рублей: из них три участника стали лотерейными миллионерами», — рассказали в компании.

Ранее URА.RU писало, что курганский продавец выиграла в лотерею больше 5 млн рублей. Девушка отметила, что на выигрыш планирует погасить автокредит и съездить в Доминиканскую Республику.

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Жители Курганской области за первое полугодие 2022 года выиграли в лотерею более 82 млн рублей. При этом было куплено больше 399 тысяч счастливых билетов, рассказали URА.RU в пресс-службе компании «Столото». «За первое полугодие 2022 года совокупный выигрыш победителей из Курганской области составил 82 163 017 рублей. За это время в регионе было приобретено 399 076 счастливых лотерейных билета. За шесть месяцев текущего года, благодаря лотереям, распространителем которых является компания „Столото“, четверо жителей Курганской области стали обладателями призов от полумиллиона рублей: из них три участника стали лотерейными миллионерами», — рассказали в компании. Ранее URА.RU писало, что курганский продавец выиграла в лотерею больше 5 млн рублей. Девушка отметила, что на выигрыш планирует погасить автокредит и съездить в Доминиканскую Республику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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