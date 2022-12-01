Чиновники Сургута лишились премии из-за ошибок в налоговых декларациях

02 декабря 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Два сотрудника мэрии лишены премии, в отношении 18 проводится проверка Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) двух сотрудников администрации лишили премиальных выплат за неправильно оформленные декларации о доходах. Еще в отношении 18 проводится проверка, в том числе и по предписанию прокуратуры города. Об этом URA.RU сообщила начальник управления кадров администрации Сургута Наталья Бандура. «В двух случаях при нашей проверке факт нарушения был подтвержден, было снижение ежемесячного денежного поощрения сотрудникам. Сейчас проводятся проверки еще по 18 случаям. 11 случаев выявлены нашей службой, и еще 7 инициированы по предписанию прокуратуры. Прокуратура располагает полномочиями по банковским счетам, которых у нас нет. При сверке вскрылись данные о неуказанных счетах у сотрудников. Сейчас мы установим, что это за счета. Запросим объяснения, велись ли по ним движения денежных средств. Будем принимать решение и давать ответ прокуратуре», — сообщила Бандура. При этом в мэрии отметили, что не во всех случаях подтверждается вина чиновников. Зачастую это какие-либо технические неточности или ошибки банков. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура уличила чиновников в сокрытии доходов. В администрации Сургутского района 22 муниципальных служащих привлечены к ответственности за недостоверные сведения в справках о доходах.

В Сургуте (ХМАО) двух сотрудников администрации лишили премиальных выплат за неправильно оформленные декларации о доходах. Еще в отношении 18 проводится проверка, в том числе и по предписанию прокуратуры города. Об этом URA.RU сообщила начальник управления кадров администрации Сургута Наталья Бандура. «В двух случаях при нашей проверке факт нарушения был подтвержден, было снижение ежемесячного денежного поощрения сотрудникам. Сейчас проводятся проверки еще по 18 случаям. 11 случаев выявлены нашей службой, и еще 7 инициированы по предписанию прокуратуры. Прокуратура располагает полномочиями по банковским счетам, которых у нас нет. При сверке вскрылись данные о неуказанных счетах у сотрудников. Сейчас мы установим, что это за счета. Запросим объяснения, велись ли по ним движения денежных средств. Будем принимать решение и давать ответ прокуратуре», — сообщила Бандура. При этом в мэрии отметили, что не во всех случаях подтверждается вина чиновников. Зачастую это какие-либо технические неточности или ошибки банков. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура уличила чиновников в сокрытии доходов. В администрации Сургутского района 22 муниципальных служащих привлечены к ответственности за недостоверные сведения в справках о доходах.