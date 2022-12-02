02 декабря 2022

В поселке ХМАО отменили занятия у школьников второй смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревяшки. Нижневартовск, зима, школьник, заморозки, метель, снегопад, мороз
В Салыме отменили занятия у школьников Фото:

В поселке Салым Нефтеюганского района (ХМАО) 3 декабря из-за мороза отменили школьные занятия во вторую смену. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

Активное сообщение об объявлении актированного дня. Салым, диапазон классов с 1 по 4, смена — вторая. Температура воздуха в поселке -29.5°, ветер — 1 м/с.

Ранее сообщалось, что утром 3 декабря из-за мороза у учеников Березовского, Ханты-Мансийского и Нефтеюганского районов отменили занятия. Отмена коснулась учащихся первой смены.

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В поселке Салым Нефтеюганского района (ХМАО) 3 декабря из-за мороза отменили школьные занятия во вторую смену. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». Активное сообщение об объявлении актированного дня. Салым, диапазон классов с 1 по 4, смена — вторая. Температура воздуха в поселке -29.5°, ветер — 1 м/с. Ранее сообщалось, что утром 3 декабря из-за мороза у учеников Березовского, Ханты-Мансийского и Нефтеюганского районов отменили занятия. Отмена коснулась учащихся первой смены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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