В поселке ХМАО отменили занятия у школьников второй смены

В Салыме отменили занятия у школьников
В поселке Салым Нефтеюганского района (ХМАО) 3 декабря из-за мороза отменили школьные занятия во вторую смену. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».
Активное сообщение об объявлении актированного дня. Салым, диапазон классов с 1 по 4, смена — вторая. Температура воздуха в поселке -29.5°, ветер — 1 м/с.
Ранее сообщалось, что утром 3 декабря из-за мороза у учеников Березовского, Ханты-Мансийского и Нефтеюганского районов отменили занятия. Отмена коснулась учащихся первой смены.
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