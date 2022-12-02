В Челябинске открыли мультимодальный маршрут до горнолыжного курорта

Добраться до горнолыжного курорта можно менее чем за два часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области открыли мультимодальный маршрут до горнолыжного комплекса «Солнечная долина». Он будет следовать из Челябинска с пересадкой в Миассе и возить туристов по выходным и праздничным дням, сообщили в пресс-службе РЖД.

«Первый рейс поезда отправился сегодня, 3 декабря, в 8:35 с пригородного вокзала Челябинска. Время в пути до ГЛК — менее двух часов», — уточнили в пресс-службе компании.

Обратно поезд отправляется в 16:20, выезд с вокзала в Миассе в 17:18. В Челябинск туристы прибудут в 18:34. В РЖД добавили, что для спортсменов организованы места для перевозки инвентаря, а сам поезд имеет категорию повышенной комфортности. Билеты в зависимости от возраста и дополнительных опций (ски-пасс, прокат, карта гостя) обойдутся в сумму от 300 до 2200 рублей.

Ранее стало известно, что южноуральцы раскупают новогодние туры на горнолыжные курорты. В ГЛК «Солнечная долина» тур на три дня стал самым дорогим среди других рассмотренных предложений.