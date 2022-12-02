02 декабря 2022

В Челябинске открыли мультимодальный маршрут до горнолыжного курорта

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Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область, подъемник, горные лыжи, зимние виды спорта, лыжники, курорт
Добраться до горнолыжного курорта можно менее чем за два часа Фото:

В Челябинской области открыли мультимодальный маршрут до горнолыжного комплекса «Солнечная долина». Он будет следовать из Челябинска с пересадкой в Миассе и возить туристов по выходным и праздничным дням, сообщили в пресс-службе РЖД.

«Первый рейс поезда отправился сегодня, 3 декабря, в 8:35 с пригородного вокзала Челябинска. Время в пути до ГЛК — менее двух часов», — уточнили в пресс-службе компании.

Обратно поезд отправляется в 16:20, выезд с вокзала в Миассе в 17:18. В Челябинск туристы прибудут в 18:34. В РЖД добавили, что для спортсменов организованы места для перевозки инвентаря, а сам поезд имеет категорию повышенной комфортности. Билеты в зависимости от возраста и дополнительных опций (ски-пасс, прокат, карта гостя) обойдутся в сумму от 300 до 2200 рублей.

Ранее стало известно, что южноуральцы раскупают новогодние туры на горнолыжные курорты. В ГЛК «Солнечная долина» тур на три дня стал самым дорогим среди других рассмотренных предложений.

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В Челябинской области открыли мультимодальный маршрут до горнолыжного комплекса «Солнечная долина». Он будет следовать из Челябинска с пересадкой в Миассе и возить туристов по выходным и праздничным дням, сообщили в пресс-службе РЖД. «Первый рейс поезда отправился сегодня, 3 декабря, в 8:35 с пригородного вокзала Челябинска. Время в пути до ГЛК — менее двух часов», — уточнили в пресс-службе компании. Обратно поезд отправляется в 16:20, выезд с вокзала в Миассе в 17:18. В Челябинск туристы прибудут в 18:34. В РЖД добавили, что для спортсменов организованы места для перевозки инвентаря, а сам поезд имеет категорию повышенной комфортности. Билеты в зависимости от возраста и дополнительных опций (ски-пасс, прокат, карта гостя) обойдутся в сумму от 300 до 2200 рублей. Ранее стало известно, что южноуральцы раскупают новогодние туры на горнолыжные курорты. В ГЛК «Солнечная долина» тур на три дня стал самым дорогим среди других рассмотренных предложений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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