В уральском вузе стартовало обучение для ведущих педагогов УрФО

На площадке университета пройдут обучение преподаватели общественных наук Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Уральском федеральном университете (УрФУ) стартовал проект «ДНК России». На площадке вуза пройдет обучение ведущих преподавателей общественных наук УрФО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УрФУ.

«УрФУ станет одной из главных площадок для участия в проекте „ДНК России“. На площадке вуза пройдет обучение ведущих преподавателей общественных наук УрФО. Обучение пройдет в дистанционном формате с 5 по 19 декабря. К слову, „ДНК России“ — это проект, разработанный Министерством науки и высшего образования РФ. Цель проекта — вовлечение академического сообщества в процесс выработки нового подхода в преподавании гуманитарных дисциплин», — сказано в сообщении вуза.

Ранее URA.RU писало, что ученые УГМУ организовали курсы повышения квалификации для медиков Макеевского перинатального центра (Донецкая Народная Республика). Обучение прошло на базе Областной клинической больницы №1 в Екатеринбурге.