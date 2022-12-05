Блогер-миллионник раскритиковал организацию церемонии «Новая Песня года»

05 декабря 2022 в 21:30 Размер текста - 17 +

Для приглашенных блогеров на «Новой Песне года» не выделили даже гримерки, заявил Вадим Спириденков Фото из личного архива Вадима Спириденкова Для известных блогеров, приглашенных на церемонию «Новая Песня года — 2022» (дочка теле-фестиваля «Песня года», в которой участвуют звезды молодого поколения), не нашлось даже места для личных вещей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал блогер-миллионник, входящий в рейтинг лучших аккаунтов русского ТикТока и «ВКонтакте» Вадим Спириденков, известный как veydi_rush. «От церемонии впечатления больше положительные, потому что там было на самом деле очень интересно. Ведь это „Новая Песня года“, и там выступали в основном молодые исполнители. Очень понравилось, что дали им возможность тоже выйти на эту большую сцену и показать себя, свои способности. Но с организацией в плане приглашенных блогеров, наверное, было не очень. Не дали даже комнатушечку, скамеечку или гримерку, где мы могли просто хотя бы элементарно просто сложить свои куртки, чтобы потом ходить, общаться с прессой, фотографироваться. Настолько отношение к блогерам ужасное. Я не знаю, почему это. Блогеры были приглашены, чтобы осветить церемонию в соцсетях, посветить лицом, пообщаться с прессой, что мы поддерживаем молодое поколение», — объяснил Вадим Спириденков. При этом блогер-миллионник отметил, что треки некоторых исполнителей «Новой Песни года — 2022» часто использует в своих видео. «В целом, очень круто, масштабно, мне понравилось. Ярко, хорошие впечатления. И я ни раз использовал и буду использовать в своих видео треки некоторых исполнителей — Akmal', Хабиба, Karna.val», — добавил Veydi_rush. Первый фестиваль модной музыки для зуммеров прошел в 2021 году. Он был приурочен к 50-летию «Песни года» в ответ на критику зрителей об отсутствии новых имен. В «Новой Песне года» свои работы показали герои интернета, соцсетей и стриминг-платформ. В 2022 году съемки фестиваля современной музыки прошли 4 декабря, на следующий день после записи основного — «Песня года». На сцену вышли исполнители топовых треков, в частности Karna.val, Kara Kross, Sasha Stone, Akmal', Хабиб, Люся Чеботина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для известных блогеров, приглашенных на церемонию «Новая Песня года — 2022» (дочка теле-фестиваля «Песня года», в которой участвуют звезды молодого поколения), не нашлось даже места для личных вещей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал блогер-миллионник, входящий в рейтинг лучших аккаунтов русского ТикТока и «ВКонтакте» Вадим Спириденков, известный как veydi_rush. «От церемонии впечатления больше положительные, потому что там было на самом деле очень интересно. Ведь это „Новая Песня года“, и там выступали в основном молодые исполнители. Очень понравилось, что дали им возможность тоже выйти на эту большую сцену и показать себя, свои способности. Но с организацией в плане приглашенных блогеров, наверное, было не очень. Не дали даже комнатушечку, скамеечку или гримерку, где мы могли просто хотя бы элементарно просто сложить свои куртки, чтобы потом ходить, общаться с прессой, фотографироваться. Настолько отношение к блогерам ужасное. Я не знаю, почему это. Блогеры были приглашены, чтобы осветить церемонию в соцсетях, посветить лицом, пообщаться с прессой, что мы поддерживаем молодое поколение», — объяснил Вадим Спириденков. При этом блогер-миллионник отметил, что треки некоторых исполнителей «Новой Песни года — 2022» часто использует в своих видео. «В целом, очень круто, масштабно, мне понравилось. Ярко, хорошие впечатления. И я ни раз использовал и буду использовать в своих видео треки некоторых исполнителей — Akmal', Хабиба, Karna.val», — добавил Veydi_rush. Первый фестиваль модной музыки для зуммеров прошел в 2021 году. Он был приурочен к 50-летию «Песни года» в ответ на критику зрителей об отсутствии новых имен. В «Новой Песне года» свои работы показали герои интернета, соцсетей и стриминг-платформ. В 2022 году съемки фестиваля современной музыки прошли 4 декабря, на следующий день после записи основного — «Песня года». На сцену вышли исполнители топовых треков, в частности Karna.val, Kara Kross, Sasha Stone, Akmal', Хабиб, Люся Чеботина.