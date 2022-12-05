Пермяк продает редкое кольцо с изображением Путина. Скрин

06 декабря 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

В Перми продают кольцо с Путиным за 10 тысяч Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермяк продает редкое кольцо с лицом президента России Владимира Путина. Объявление появилось на сервисе Avito. «Серебряное кольцо 925 пробы. „Кольцо всевластия“ — так окрестили серебряное кольцо с изображением Путина интернет-пользователи. Выпущено всего 100 экземпляров», — пишет продавец. Автор объявления также уточнил, что это кольцо из известной коллекции московского дизайнера Глеба Крайника, выпущенной в 2014 году. Все кольца раскупили в считанные дни. Глеб Крайник продавал кольца за 7,5 тысячи рублей. А пермский автор объявления хочет за кольцо 10 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что ювелиры из Уфы создали серебряные подвески в виде рельефной карты Пермского края. Стоимость изделия — 2500 рублей. Житель Перми продает редкое серебряное кольцо Avito Таких колец, по словам собственника, всего 100 экземпляров Avito

Пермяк продает редкое кольцо с лицом президента России Владимира Путина. Объявление появилось на сервисе Avito. «Серебряное кольцо 925 пробы. „Кольцо всевластия“ — так окрестили серебряное кольцо с изображением Путина интернет-пользователи. Выпущено всего 100 экземпляров», — пишет продавец. Автор объявления также уточнил, что это кольцо из известной коллекции московского дизайнера Глеба Крайника, выпущенной в 2014 году. Все кольца раскупили в считанные дни. Глеб Крайник продавал кольца за 7,5 тысячи рублей. А пермский автор объявления хочет за кольцо 10 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что ювелиры из Уфы создали серебряные подвески в виде рельефной карты Пермского края. Стоимость изделия — 2500 рублей.