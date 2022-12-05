05 декабря 2022

Пермяк продает редкое кольцо с изображением Путина. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на волонтерской премии
В Перми продают кольцо с Путиным за 10 тысяч Фото:

Пермяк продает редкое кольцо с лицом президента России Владимира Путина. Объявление появилось на сервисе Avito.

«Серебряное кольцо 925 пробы. „Кольцо всевластия“ — так окрестили серебряное кольцо с изображением Путина интернет-пользователи. Выпущено всего 100 экземпляров», — пишет продавец.

Автор объявления также уточнил, что это кольцо из известной коллекции московского дизайнера Глеба Крайника, выпущенной в 2014 году. Все кольца раскупили в считанные дни. Глеб Крайник продавал кольца за 7,5 тысячи рублей. А пермский автор объявления хочет за кольцо 10 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что ювелиры из Уфы создали серебряные подвески в виде рельефной карты Пермского края. Стоимость изделия — 2500 рублей.

Житель Перми продает редкое серебряное кольцо
Таких колец, по словам собственника, всего 100 экземпляров

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Пермяк продает редкое кольцо с лицом президента России Владимира Путина. Объявление появилось на сервисе Avito. «Серебряное кольцо 925 пробы. „Кольцо всевластия“ — так окрестили серебряное кольцо с изображением Путина интернет-пользователи. Выпущено всего 100 экземпляров», — пишет продавец. Автор объявления также уточнил, что это кольцо из известной коллекции московского дизайнера Глеба Крайника, выпущенной в 2014 году. Все кольца раскупили в считанные дни. Глеб Крайник продавал кольца за 7,5 тысячи рублей. А пермский автор объявления хочет за кольцо 10 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что ювелиры из Уфы создали серебряные подвески в виде рельефной карты Пермского края. Стоимость изделия — 2500 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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