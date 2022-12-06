В Челябинской области провели тренировку снайперов

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Для стрельбы использовались снайперские винтовки Драгунова Фото:

Снайперы Центрального военного округа (ЦВО) провели тактическую тренировку на полигоне в Челябинской области. Об этом 6 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«На военном полигоне в Челябинской области с военнослужащими подразделения снайперов ЦВО проведена тренировка по оборудованию и маскировке огневых позиций. Снайпера также проходили тактические учения по поражению условного противника», — заявили в пресс-службе ЦВО

По замыслу тренировки, снайперам было необходимо скрытно добраться до точки боевого применения, создать основную и ложную огневые позиции, произвести маскировку и находиться в засаде, не выдавая своего местоположения. После обнаружения условного противника, снайперские пары выполнили уничтожение цели.

Стрельба осуществлялась на дистанциях от 300 до 1200 метров, при этом тренировки проходили в разное время суток, в том числе во время дождя и снегопада. В занятии приняли участие более 70 военнослужащих.

Для стрельбы использовались снайперские винтовки Драгунова, а также современное оптическое оборудование и тепловизоры. Это оборудование позволяет снайперу при сниженной видимости определять нахождение и передвижение противника.

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Снайперы Центрального военного округа (ЦВО) провели тактическую тренировку на полигоне в Челябинской области. Об этом 6 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «На военном полигоне в Челябинской области с военнослужащими подразделения снайперов ЦВО проведена тренировка по оборудованию и маскировке огневых позиций. Снайпера также проходили тактические учения по поражению условного противника», — заявили в пресс-службе ЦВО По замыслу тренировки, снайперам было необходимо скрытно добраться до точки боевого применения, создать основную и ложную огневые позиции, произвести маскировку и находиться в засаде, не выдавая своего местоположения. После обнаружения условного противника, снайперские пары выполнили уничтожение цели. Стрельба осуществлялась на дистанциях от 300 до 1200 метров, при этом тренировки проходили в разное время суток, в том числе во время дождя и снегопада. В занятии приняли участие более 70 военнослужащих. Для стрельбы использовались снайперские винтовки Драгунова, а также современное оптическое оборудование и тепловизоры. Это оборудование позволяет снайперу при сниженной видимости определять нахождение и передвижение противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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