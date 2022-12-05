Директор института УрФУ Шурманов, отправленный в СИЗО, лишен главного актива

В Екатеринбурге ликвидирована Федерация регби, которую возглавлял директор института УрФУ Шурманов

06 декабря 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

Евгений Шурманов находится под следствием после проведения обысков на спортивных объектах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге ликвидировали региональную Федерацию регби, где президентом был директор института УрФУ Евгений Шурманов, которого задержали по делу о хищении областных средств на поддержку спортсменов. Также ликвидирован подконтрольный Шурманову футбольный клуб УрФУ, свидетельствуют данные из картотеки СБИС. «Федерация регби Свердловской области ликвидирована 6 сентября 2022 года. Футбольный клуб УрФУ ликвидирован 15 ноября 2022 года», — говорится в картотеке. При этом Федерация черлидинга, где Шурманов также является президентом, продолжает работу. Также не закрыта и спортивная организация подсудимого «ФГСО», которая начала свою работу в 2011 году. Жена подсудимого Дарья Шурманова в разговоре с URA.RU уточнила, что ликвидация федерации регби и футбольного клуба не связаны с арестом их президента. По ее словам, причина заключается в том, что бухгалтер не подавал в Минюст РФ отчетные документы. Шурманов находится под следствием по делу о хищении областной субсидии, выделенной на поддержку спортсменов. Перед задержанием на спортивных объектах проходили обыски, силовики обнаружили связь директора с иностранными гражданами, а также нашли у него недвижимость за границей.

В Екатеринбурге ликвидировали региональную Федерацию регби, где президентом был директор института УрФУ Евгений Шурманов, которого задержали по делу о хищении областных средств на поддержку спортсменов. Также ликвидирован подконтрольный Шурманову футбольный клуб УрФУ, свидетельствуют данные из картотеки СБИС. «Федерация регби Свердловской области ликвидирована 6 сентября 2022 года. Футбольный клуб УрФУ ликвидирован 15 ноября 2022 года», — говорится в картотеке. При этом Федерация черлидинга, где Шурманов также является президентом, продолжает работу. Также не закрыта и спортивная организация подсудимого «ФГСО», которая начала свою работу в 2011 году. Жена подсудимого Дарья Шурманова в разговоре с URA.RU уточнила, что ликвидация федерации регби и футбольного клуба не связаны с арестом их президента. По ее словам, причина заключается в том, что бухгалтер не подавал в Минюст РФ отчетные документы. Шурманов находится под следствием по делу о хищении областной субсидии, выделенной на поддержку спортсменов. Перед задержанием на спортивных объектах проходили обыски, силовики обнаружили связь директора с иностранными гражданами, а также нашли у него недвижимость за границей.