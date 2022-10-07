Директора института УрФУ Шурманова, подозреваемого в хищении денег, оставили в СИЗО

07 октября 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Евгения Шурманова подозревают в хищении средств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд оставил в СИЗО директора института УрФУ Евгения Шурманова, подозреваемого в хищении областных средств, выделенных на поддержку спортивной команды. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Верх-Исетского районного суда. «Продлить срок содержания под стражей Шурманова на 30 суток — по 7 ноября», — говорится в решении суда. Шурманов просил выпустить его из СИЗО, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Однако в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области URA.RU сообщали, что подсудимый проходил лечение, и ничто не препятствует его участию в заседании. Предыдущий суд по Шурмнову проходил 5 октября. Подсудимого пришлось доставить в больницу из-за возникших проблем со здоровьем. Его доставили в горбольницу №6, но на следующий день вернули в СИЗО. Его жена Дарья заявляла о серьезном заболевании Шурманова. Шурманов был задержан после обысков, проходивших на спортивных объектах в Екатеринбурге. Силовики в ходе следственной работы нашли недвижимость Шурманова за границей, а также связи с иностранными гражданами

Суд оставил в СИЗО директора института УрФУ Евгения Шурманова, подозреваемого в хищении областных средств, выделенных на поддержку спортивной команды. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Верх-Исетского районного суда. «Продлить срок содержания под стражей Шурманова на 30 суток — по 7 ноября», — говорится в решении суда. Шурманов просил выпустить его из СИЗО, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Однако в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области URA.RU сообщали, что подсудимый проходил лечение, и ничто не препятствует его участию в заседании. Предыдущий суд по Шурмнову проходил 5 октября. Подсудимого пришлось доставить в больницу из-за возникших проблем со здоровьем. Его доставили в горбольницу №6, но на следующий день вернули в СИЗО. Его жена Дарья заявляла о серьезном заболевании Шурманова. Шурманов был задержан после обысков, проходивших на спортивных объектах в Екатеринбурге. Силовики в ходе следственной работы нашли недвижимость Шурманова за границей, а также связи с иностранными гражданами