03 октября 2022

Свердловская область стала лидером по числу грязных водоемов

© Служба новостей «URA.RU»
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Водоём в Решетникова, где утонили дети. Тюмень , карьер, берег, водоем, берег водоема
В России стали реже выявлять загрязнения водоемов Фото:

В Свердловской области за первое полугодие 2022 года выявлена четверть от всех случаев загрязненности водоемов — это больше, чем в любом другом регионе РФ. Об этом URA.RU сообщили аналитики службы FinExpertiza.

«Чаще всего случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод фиксировались в Свердловской области (25% от общего числа инцидентов)», — говорится в выводах исследователей. Регион обогнал и Московскую, и Мурманскую область, где зафиксировано 9,4% и 8,8% случаев загрязнения водоемов соответственно.

В целом по России аналитики стали на 28% реже выявлять инциденты с состоянием водоемов. Пробы брались в первое полугодие 2022 года. Чаще всего в реках и озерах находят соединения меди, азота, никель, железа и алюминия.

Ранее в Свердловской области находили экологические проблемы с водоемами. В частности, в Исети заметили отходы зеленого цвета.

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В Свердловской области за первое полугодие 2022 года выявлена четверть от всех случаев загрязненности водоемов — это больше, чем в любом другом регионе РФ. Об этом URA.RU сообщили аналитики службы FinExpertiza. «Чаще всего случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод фиксировались в Свердловской области (25% от общего числа инцидентов)», — говорится в выводах исследователей. Регион обогнал и Московскую, и Мурманскую область, где зафиксировано 9,4% и 8,8% случаев загрязнения водоемов соответственно. В целом по России аналитики стали на 28% реже выявлять инциденты с состоянием водоемов. Пробы брались в первое полугодие 2022 года. Чаще всего в реках и озерах находят соединения меди, азота, никель, железа и алюминия. Ранее в Свердловской области находили экологические проблемы с водоемами. В частности, в Исети заметили отходы зеленого цвета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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