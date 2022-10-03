Свердловская область стала лидером по числу грязных водоемов

В Свердловской области за первое полугодие 2022 года выявлена четверть от всех случаев загрязненности водоемов — это больше, чем в любом другом регионе РФ. Об этом URA.RU сообщили аналитики службы FinExpertiza.
«Чаще всего случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод фиксировались в Свердловской области (25% от общего числа инцидентов)», — говорится в выводах исследователей. Регион обогнал и Московскую, и Мурманскую область, где зафиксировано 9,4% и 8,8% случаев загрязнения водоемов соответственно.
В целом по России аналитики стали на 28% реже выявлять инциденты с состоянием водоемов. Пробы брались в первое полугодие 2022 года. Чаще всего в реках и озерах находят соединения меди, азота, никель, железа и алюминия.
Ранее в Свердловской области находили экологические проблемы с водоемами. В частности, в Исети заметили отходы зеленого цвета.
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