Бастрыкин вмешался в проблему жителей дома в ХМАО, которые боятся отравиться газом

09 декабря 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Бастрыкин потребовал доклад от руководства окружного СК Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку нарушений при строительстве многоквартирного дома в Югорске. Жители многоэтажки бояться отравиться газом из-за проблем с вентиляцией. Об этом сообщили в Информационном центре СК России. «Глава СК России поставил на контроль проверку по обращению о нарушениях, допущенных при строительстве многоквартирного жилого дома в Югорске ХМАО — Югры», — говорится в telegram-канале центра. В публикации уточняют, что о ситуации ведомству рассказала местная жительница. «Она сообщила, что проживает в многоквартирном газифицированном доме, который был сдан в эксплуатацию в 2017 году. Однако экспертизой были выявлены недостатки в работе вентиляционной системы, что ставит под угрозу жизнь и здоровье жильцов, подвергая их опасности отравления угарным газом», — сообщили в ведомстве. При этом, несмотря на имеющееся решение суда об обязанности компании-застройщика устранить выявленные недостатки, до настоящего времени проблему не решили. Бастрыкин поручил руководителю окружного СК Михаилу Мокшину доложить о результатах проверки. Ранее URA.RU рассказывало, что глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства следственного управления ХМАО доклад о произошедшем инциденте со взрывом газа в Нижневартовске. В результате происшествия погибли 9 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку нарушений при строительстве многоквартирного дома в Югорске. Жители многоэтажки бояться отравиться газом из-за проблем с вентиляцией. Об этом сообщили в Информационном центре СК России. «Глава СК России поставил на контроль проверку по обращению о нарушениях, допущенных при строительстве многоквартирного жилого дома в Югорске ХМАО — Югры», — говорится в telegram-канале центра. В публикации уточняют, что о ситуации ведомству рассказала местная жительница. «Она сообщила, что проживает в многоквартирном газифицированном доме, который был сдан в эксплуатацию в 2017 году. Однако экспертизой были выявлены недостатки в работе вентиляционной системы, что ставит под угрозу жизнь и здоровье жильцов, подвергая их опасности отравления угарным газом», — сообщили в ведомстве. При этом, несмотря на имеющееся решение суда об обязанности компании-застройщика устранить выявленные недостатки, до настоящего времени проблему не решили. Бастрыкин поручил руководителю окружного СК Михаилу Мокшину доложить о результатах проверки. Ранее URA.RU рассказывало, что глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства следственного управления ХМАО доклад о произошедшем инциденте со взрывом газа в Нижневартовске. В результате происшествия погибли 9 человек.