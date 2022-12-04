Бастрыкин ждет от силовиков ХМАО доклад по уловному делу о взрыве в доме Нижневартовска

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства следственного управления ХМАО доклад о произошедшем инциденте со взрывом газа в Нижневартовске. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале Следственного комитета России.
«Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по ХМАО Мокшину М.В. представить доклад об установленных обстоятельствах в рамках уголовного дела по факту обрушения части жилого дома в городе Нижневартовске», — сообщили в ведомстве.
Уголовное дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности». Его возбудили по факту взрыва газа в жилом доме города Нижневартовск.
Ранее URA.RU сообщало, что по факту обрушения дома в Нижневартовске возбудили уголовное дело. Взрыв газа в доме случился 4 декабря.
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