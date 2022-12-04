04 декабря 2022

Бастрыкин ждет от силовиков ХМАО доклад по уловному делу о взрыве в доме Нижневартовска

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Доклад Бастрыкин попросил после серии происшествий с пожарами в России Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства следственного управления ХМАО доклад о произошедшем инциденте со взрывом газа в Нижневартовске. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале Следственного комитета России.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по ХМАО Мокшину М.В. представить доклад об установленных обстоятельствах в рамках уголовного дела по факту обрушения части жилого дома в городе Нижневартовске», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности». Его возбудили по факту взрыва газа в жилом доме города Нижневартовск.

Ранее URA.RU сообщало, что по факту обрушения дома в Нижневартовске возбудили уголовное дело. Взрыв газа в доме случился 4 декабря.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства следственного управления ХМАО доклад о произошедшем инциденте со взрывом газа в Нижневартовске. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале Следственного комитета России. «Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по ХМАО Мокшину М.В. представить доклад об установленных обстоятельствах в рамках уголовного дела по факту обрушения части жилого дома в городе Нижневартовске», — сообщили в ведомстве. Уголовное дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности». Его возбудили по факту взрыва газа в жилом доме города Нижневартовск. Ранее URA.RU сообщало, что по факту обрушения дома в Нижневартовске возбудили уголовное дело. Взрыв газа в доме случился 4 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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