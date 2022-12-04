Бастрыкин ждет от силовиков ХМАО доклад по уловному делу о взрыве в доме Нижневартовска 05 декабря 2022 в 13:27 Размер текста - 17 + Доклад Бастрыкин попросил после серии происшествий с пожарами в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства следственного управления ХМАО доклад о произошедшем инциденте со взрывом газа в Нижневартовске. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале Следственного комитета России. «Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по ХМАО Мокшину М.В. представить доклад об установленных обстоятельствах в рамках уголовного дела по факту обрушения части жилого дома в городе Нижневартовске», — сообщили в ведомстве. Уголовное дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности». Его возбудили по факту взрыва газа в жилом доме города Нижневартовск. Ранее URA.RU сообщало, что по факту обрушения дома в Нижневартовске возбудили уголовное дело. Взрыв газа в доме случился 4 декабря. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства следственного управления ХМАО доклад о произошедшем инциденте со взрывом газа в Нижневартовске. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале Следственного комитета России. «Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по ХМАО Мокшину М.В. представить доклад об установленных обстоятельствах в рамках уголовного дела по факту обрушения части жилого дома в городе Нижневартовске», — сообщили в ведомстве. Уголовное дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности». Его возбудили по факту взрыва газа в жилом доме города Нижневартовск. Ранее URA.RU сообщало, что по факту обрушения дома в Нижневартовске возбудили уголовное дело. Взрыв газа в доме случился 4 декабря. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям