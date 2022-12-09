Днем 10 декабря в Челябинской области потеплеет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сильный ветер и снег ожидаются в Челябинской области на выходных 10 и 11 декабря, а также в первый день следующей рабочей недели. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре.

«Днем субботы, 10 декабря, в Челябинской области ожидается небольшой, а на севере до умеренного, снег. Снегопады продолжатся и двое последующих суток — 13 декабря и в понедельник, 12 декабря. Ветер при этом будет достигать 14 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС.

По ночам на Южном Урале температура будет опускаться до минус 15-20 градусов. Дни будут комфортными и теплыми для зимы от минус 4 до минус 14 градусов. В понедельник же термометры покажут минус 4-7 градусов, а в самом Челябинске потеплеет до минус 2 градусов.