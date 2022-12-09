09 декабря 2022
08 декабря 2022

Спикер думы ХМАО передал Наталье Комаровой благодарность

© Служба новостей «URA.RU»
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Координационный совет представительных органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО и Думы ХМАО. Сургут, хохряков борис
Хохряков также наградил 13 жителей региона за вклад в развитие Югры Фото:

Председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Борис Хохряков на церемонии награждения, посвященной дню образования округа, передал благодарность Наталье Комаровой. Об этом он рассказал на своей личной странице в telegram-канале.

«Завершили сегодняшний день на родной югорской земле торжественной церемонией награждения. Губернатору Югры Наталье Владимировне Комаровой я передал благодарность председателя партии „Единая Россия“ за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих — участников специальной военнослужащих операции Российской Федерации», — говорится в новости.

Хохряков отметил, что почетные грамоты и благодарственные письма председателя думы Югры получили 13 жителей региона. Среди них нефтяники, транспортники, медики, воспитатели, общественники, бухгалтеры, историки и специалисты в сфере туризма.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова наградила жителей региона ко Дню рождения автономного округа. Торжественная церемония состоялась в Ханты-Мансийске.

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Председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Борис Хохряков на церемонии награждения, посвященной дню образования округа, передал благодарность Наталье Комаровой. Об этом он рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «Завершили сегодняшний день на родной югорской земле торжественной церемонией награждения. Губернатору Югры Наталье Владимировне Комаровой я передал благодарность председателя партии „Единая Россия“ за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих — участников специальной военнослужащих операции Российской Федерации», — говорится в новости. Хохряков отметил, что почетные грамоты и благодарственные письма председателя думы Югры получили 13 жителей региона. Среди них нефтяники, транспортники, медики, воспитатели, общественники, бухгалтеры, историки и специалисты в сфере туризма. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова наградила жителей региона ко Дню рождения автономного округа. Торжественная церемония состоялась в Ханты-Мансийске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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