Челябинский губернатор проверил спортивные объекты перед стартом матчей КХЛ. Фото

10 декабря 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Со слов Алексей Текслера, спортсмены довольны новыми тренировочными базами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил новые Центр олимпийской подготовки по хоккею и тренировочный ледовый каток «Трактор» перед стартом матчей звезд КХЛ. Компанию ему составил президент лиги Алексей Морозов. «Проекты удалось реализовать благодаря поддержке федерального проекта „Спорт — норма жизни“. Они готовы, лед пробуют спортсмены», — написал Алексей Текслер в своем telegram-канале. Он отметил, что хоккеисты довольны условиями, созданными на новых спортивных объектах. По мнению Текслера, в регионе много талантливых игроков, ради будущего которых стоит заниматься обновлением спортивной инфраструктуры. Строительство спортивных объектов завершилось в ранее озвученный срок. В ноябре Алексей Текслер уже инспектировал стройку, обещая, что она завершится в декабре. Telegram-канал Алексея Текслера Telegram-канал Алексея Текслера

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил новые Центр олимпийской подготовки по хоккею и тренировочный ледовый каток «Трактор» перед стартом матчей звезд КХЛ. Компанию ему составил президент лиги Алексей Морозов. «Проекты удалось реализовать благодаря поддержке федерального проекта „Спорт — норма жизни“. Они готовы, лед пробуют спортсмены», — написал Алексей Текслер в своем telegram-канале. Он отметил, что хоккеисты довольны условиями, созданными на новых спортивных объектах. По мнению Текслера, в регионе много талантливых игроков, ради будущего которых стоит заниматься обновлением спортивной инфраструктуры. Строительство спортивных объектов завершилось в ранее озвученный срок. В ноябре Алексей Текслер уже инспектировал стройку, обещая, что она завершится в декабре.