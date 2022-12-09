09 декабря 2022

Челябинский губернатор проверил спортивные объекты перед стартом матчей КХЛ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер презентовал Елене Шмелевой проект кампуса для ЧелГУ и ЮУрГУ. Челябинск, портрет, текслер алексей
Со слов Алексей Текслера, спортсмены довольны новыми тренировочными базами Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил новые Центр олимпийской подготовки по хоккею и тренировочный ледовый каток «Трактор» перед стартом матчей звезд КХЛ. Компанию ему составил президент лиги Алексей Морозов.

«Проекты удалось реализовать благодаря поддержке федерального проекта „Спорт — норма жизни“. Они готовы, лед пробуют спортсмены», — написал Алексей Текслер в своем telegram-канале.

Он отметил, что хоккеисты довольны условиями, созданными на новых спортивных объектах. По мнению Текслера, в регионе много талантливых игроков, ради будущего которых стоит заниматься обновлением спортивной инфраструктуры.

Строительство спортивных объектов завершилось в ранее озвученный срок. В ноябре Алексей Текслер уже инспектировал стройку, обещая, что она завершится в декабре.

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил новые Центр олимпийской подготовки по хоккею и тренировочный ледовый каток «Трактор» перед стартом матчей звезд КХЛ. Компанию ему составил президент лиги Алексей Морозов. «Проекты удалось реализовать благодаря поддержке федерального проекта „Спорт — норма жизни“. Они готовы, лед пробуют спортсмены», — написал Алексей Текслер в своем telegram-канале. Он отметил, что хоккеисты довольны условиями, созданными на новых спортивных объектах. По мнению Текслера, в регионе много талантливых игроков, ради будущего которых стоит заниматься обновлением спортивной инфраструктуры. Строительство спортивных объектов завершилось в ранее озвученный срок. В ноябре Алексей Текслер уже инспектировал стройку, обещая, что она завершится в декабре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...