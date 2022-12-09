Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил новые Центр олимпийской подготовки по хоккею и тренировочный ледовый каток «Трактор» перед стартом матчей звезд КХЛ. Компанию ему составил президент лиги Алексей Морозов.
«Проекты удалось реализовать благодаря поддержке федерального проекта „Спорт — норма жизни“. Они готовы, лед пробуют спортсмены», — написал Алексей Текслер в своем telegram-канале.
Он отметил, что хоккеисты довольны условиями, созданными на новых спортивных объектах. По мнению Текслера, в регионе много талантливых игроков, ради будущего которых стоит заниматься обновлением спортивной инфраструктуры.
Строительство спортивных объектов завершилось в ранее озвученный срок. В ноябре Алексей Текслер уже инспектировал стройку, обещая, что она завершится в декабре.
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