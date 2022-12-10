Психиатр-нарколог Шуров предупредил об опасности распития алкоголя на морозе

11 декабря 2022 в 04:17 Размер текста - 17 +

По мнению эксперта, пьяный человек может замерзнуть и не понять этого Фото: Денис Моргунов © URA.RU Попытка согреться алкоголем на морозе может привести к травмам или даже смерти человека от обморожения. Об этом предупредил психиатр-нарколог Василий Шуров. «Алкоголем на морозе нельзя согреться — это обман. Дело в том, что спиртное работает в две фазы. Очень короткая фаза расширения сосудов, когда краснеет кожа и появляется ощущение тепла. В этой фазе опасно то, что тепло отдается, то есть организм теряет последнее тепло. Вторая фаза — это сильнейший спазм сосудов. В это время велик риск что-то себе отморозить или потерять сознание. Советы типа „выпей и согрейся“ — они убийственные. Очень много людей так погибло», — пояснил Шуров в эфире радио Sputnik. По его словам, опьянение также может привести к риску травм или гибели, если выпивший не сможет мыслить критически. Так, человек может уснуть в сугробе, что приведет к сильному обморожению. В свою очередь из-за этого может потребоваться ампутация конечностей. «Очень много случаев, когда пьяный возвращался домой, свернул не туда, нашел удобное место, там заснул, а утром его нашли замерзшим», — отметил врач.



Алкоголь также вреден и летнее время, о чем URA.RU сообщало ранее. По словам экспертов, употребление спиртного в жару может привести к серьезным проблемам со здоровьем и возможному летальному исходу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Попытка согреться алкоголем на морозе может привести к травмам или даже смерти человека от обморожения. Об этом предупредил психиатр-нарколог Василий Шуров. «Алкоголем на морозе нельзя согреться — это обман. Дело в том, что спиртное работает в две фазы. Очень короткая фаза расширения сосудов, когда краснеет кожа и появляется ощущение тепла. В этой фазе опасно то, что тепло отдается, то есть организм теряет последнее тепло. Вторая фаза — это сильнейший спазм сосудов. В это время велик риск что-то себе отморозить или потерять сознание. Советы типа „выпей и согрейся“ — они убийственные. Очень много людей так погибло», — пояснил Шуров в эфире радио Sputnik. По его словам, опьянение также может привести к риску травм или гибели, если выпивший не сможет мыслить критически. Так, человек может уснуть в сугробе, что приведет к сильному обморожению. В свою очередь из-за этого может потребоваться ампутация конечностей. «Очень много случаев, когда пьяный возвращался домой, свернул не туда, нашел удобное место, там заснул, а утром его нашли замерзшим», — отметил врач. Алкоголь также вреден и летнее время, о чем URA.RU сообщало ранее. По словам экспертов, употребление спиртного в жару может привести к серьезным проблемам со здоровьем и возможному летальному исходу.