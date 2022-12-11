Власти Нижневартовска помогают пострадавшим от взрыва получить наследство

Глава Нижневартовска поручил помочь пострадавшим от взрыва с наследством Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске

Администрация Нижневартовска (ХМАО) поможет семье горожанина, погибшего в результате взрыва газа в доме, решить вопрос с маневренным фондом и получить наследство. Глава города Дмитрий Кощенко поручил на встрече с жителями оказать всестороннюю юридическую помощь жене и дочери мужчины, тело которого нашли под завалами.

«Я прошу руководителя юридической службы администрации Нижневартовска сопроводить этот вопрос, помочь семье погибшего получить наследство и решить вопрос с маневренным фондом. Естественно, особое внимание на сроки. Необходимо подключить нотариуса и персонально отработать проблему, учитывая, что семья погибшего проходит лечение в больнице», — прокомментировал ситуацию Кощенко.

Погибший вартовчанин был единственным собственником квартиры в наиболее пострадавшем от взрыва в доме 6а по улице Мира. Его супруга и дочь получили травмы при взрыве. Жену перевели из реанимации в отделение нейрохирургии, состояние женщины стабильное. Дочь продолжает лечение в нейрохирургии, ее состояние медики оценивают как удовлетворительное. У обеих отмечают положительную динамику.

Ранее URA.RU писало о закупке жилья для маневренного фонда в Нижневартовске. Квартиры в новостройках город приобретает, в том числе, для размещения пострадавших от взрыва в пятиэтажке.