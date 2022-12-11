11 декабря 2022

Силовики задержали пермяка при даче взятке сотруднику колонии

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Подозреваемого взяли с поличным Фото:

Житель Перми передал сотруднику ФСИН взятку, но был задержан, так как все происходило под контролем ФСБ. За 20 тысяч рублей подозреваемый просил пронести в колонию мобильные телефоны для заключенных, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

«Подозреваемый, находясь в автомобиле, передал должностному лицу — сотруднику исправительного учреждения часть взятки в сумме 10 тысяч рублей от обещанной ранее взятки в размере 20 тысяч рублей. Вознаграждение полагалось за пронос мобильных телефонов на территорию режимного объекта — исправительной колонии», — говорится в telegram-канале управления. Мужчину задержали с поличным.

Уголовное дело расследуется по статье ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Максимальное наказание — восемь лет колонии.

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Житель Перми передал сотруднику ФСИН взятку, но был задержан, так как все происходило под контролем ФСБ. За 20 тысяч рублей подозреваемый просил пронести в колонию мобильные телефоны для заключенных, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. «Подозреваемый, находясь в автомобиле, передал должностному лицу — сотруднику исправительного учреждения часть взятки в сумме 10 тысяч рублей от обещанной ранее взятки в размере 20 тысяч рублей. Вознаграждение полагалось за пронос мобильных телефонов на территорию режимного объекта — исправительной колонии», — говорится в telegram-канале управления. Мужчину задержали с поличным. Уголовное дело расследуется по статье ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Максимальное наказание — восемь лет колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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