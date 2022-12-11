Силовики задержали пермяка при даче взятке сотруднику колонии

Житель Перми передал сотруднику ФСИН взятку, но был задержан, так как все происходило под контролем ФСБ. За 20 тысяч рублей подозреваемый просил пронести в колонию мобильные телефоны для заключенных, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
«Подозреваемый, находясь в автомобиле, передал должностному лицу — сотруднику исправительного учреждения часть взятки в сумме 10 тысяч рублей от обещанной ранее взятки в размере 20 тысяч рублей. Вознаграждение полагалось за пронос мобильных телефонов на территорию режимного объекта — исправительной колонии», — говорится в telegram-канале управления. Мужчину задержали с поличным.
Уголовное дело расследуется по статье ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Максимальное наказание — восемь лет колонии.
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