Силовики задержали пермяка при даче взятке сотруднику колонии

12 декабря 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Подозреваемого взяли с поличным Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Перми передал сотруднику ФСИН взятку, но был задержан, так как все происходило под контролем ФСБ. За 20 тысяч рублей подозреваемый просил пронести в колонию мобильные телефоны для заключенных, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. «Подозреваемый, находясь в автомобиле, передал должностному лицу — сотруднику исправительного учреждения часть взятки в сумме 10 тысяч рублей от обещанной ранее взятки в размере 20 тысяч рублей. Вознаграждение полагалось за пронос мобильных телефонов на территорию режимного объекта — исправительной колонии», — говорится в telegram-канале управления. Мужчину задержали с поличным. Уголовное дело расследуется по статье ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Максимальное наказание — восемь лет колонии.

Житель Перми передал сотруднику ФСИН взятку, но был задержан, так как все происходило под контролем ФСБ. За 20 тысяч рублей подозреваемый просил пронести в колонию мобильные телефоны для заключенных, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. «Подозреваемый, находясь в автомобиле, передал должностному лицу — сотруднику исправительного учреждения часть взятки в сумме 10 тысяч рублей от обещанной ранее взятки в размере 20 тысяч рублей. Вознаграждение полагалось за пронос мобильных телефонов на территорию режимного объекта — исправительной колонии», — говорится в telegram-канале управления. Мужчину задержали с поличным. Уголовное дело расследуется по статье ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Максимальное наказание — восемь лет колонии.