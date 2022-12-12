Губернатор Текслер установил предельную плату за техосмотр для челябинцев

13 декабря 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

Власти регламентировали предельную стоимость техосмотра в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер установил предельный размер платы за техосмотр автомобилей в 2023 году. Согласно подписанному постановлению, речь идет о 34 категориях транспортных средств. «Утвердить прилагаемый предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Челябинской области в 2023 году. Постановление надлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении. За проведение техосмотра легкового автомобиля с количеством пассажирских месте не более восьми установлена максимальная плата в 913 рублей. Если в легковушке пассажирских мест больше, предельная стоимость выше — 1563 рубля для машин максимальной массой не более пяти тонн и 1888 рублей, если масса выше пяти тонн. Владельцы грузовиков, если их масса не выше 3,5 тонн, должны будут заплатить не более 999 рублей. Остальные — больше. Самая низкая предельная величина платежа установлена для мототранспортных средств категории L: 321 рубль. За техосмотр прицепов потребуют отдать максимально 753—1272 рубля, в зависимости от категории. Дороже всего обойдется техосмотр транспортных средств для перевозки опасных грузов: до 1311—2544 рублей. Как URA.RU пояснили участники рынка, плата установлена, чтобы станции техобслуживания не могли назначать более высокие цены. Реформа проведения техосмотра связана с намерением властей ужесточить порядок его проведения, не допустив при этом роста платы за оказание услуги со стороны бизнеса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер установил предельный размер платы за техосмотр автомобилей в 2023 году. Согласно подписанному постановлению, речь идет о 34 категориях транспортных средств. «Утвердить прилагаемый предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Челябинской области в 2023 году. Постановление надлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении. За проведение техосмотра легкового автомобиля с количеством пассажирских месте не более восьми установлена максимальная плата в 913 рублей. Если в легковушке пассажирских мест больше, предельная стоимость выше — 1563 рубля для машин максимальной массой не более пяти тонн и 1888 рублей, если масса выше пяти тонн. Владельцы грузовиков, если их масса не выше 3,5 тонн, должны будут заплатить не более 999 рублей. Остальные — больше. Самая низкая предельная величина платежа установлена для мототранспортных средств категории L: 321 рубль. За техосмотр прицепов потребуют отдать максимально 753—1272 рубля, в зависимости от категории. Дороже всего обойдется техосмотр транспортных средств для перевозки опасных грузов: до 1311—2544 рублей. Как URA.RU пояснили участники рынка, плата установлена, чтобы станции техобслуживания не могли назначать более высокие цены. Реформа проведения техосмотра связана с намерением властей ужесточить порядок его проведения, не допустив при этом роста платы за оказание услуги со стороны бизнеса.