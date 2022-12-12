Губернатор Текслер установил предельную плату за техосмотр для челябинцев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер установил предельный размер платы за техосмотр автомобилей в 2023 году. Согласно подписанному постановлению, речь идет о 34 категориях транспортных средств.
«Утвердить прилагаемый предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Челябинской области в 2023 году. Постановление надлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении.
За проведение техосмотра легкового автомобиля с количеством пассажирских месте не более восьми установлена максимальная плата в 913 рублей. Если в легковушке пассажирских мест больше, предельная стоимость выше — 1563 рубля для машин максимальной массой не более пяти тонн и 1888 рублей, если масса выше пяти тонн. Владельцы грузовиков, если их масса не выше 3,5 тонн, должны будут заплатить не более 999 рублей. Остальные — больше.
Самая низкая предельная величина платежа установлена для мототранспортных средств категории L: 321 рубль. За техосмотр прицепов потребуют отдать максимально 753—1272 рубля, в зависимости от категории. Дороже всего обойдется техосмотр транспортных средств для перевозки опасных грузов: до 1311—2544 рублей.
Как URA.RU пояснили участники рынка, плата установлена, чтобы станции техобслуживания не могли назначать более высокие цены. Реформа проведения техосмотра связана с намерением властей ужесточить порядок его проведения, не допустив при этом роста платы за оказание услуги со стороны бизнеса.
Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог