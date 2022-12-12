В Центральном районном суде Челябинска назначили временного председателя

13 декабря 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Ирина Шершикова будет исполнять обязанности до выхода указа президента РФ о назначении постоянного председателя суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Временным председателем Центрального районного суда Челябинска стала Ирина Шершикова. Об этом URA.RU сообщили 13 декабря в пресс-службе суда. «Полномочия председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой заканчиваются. С 14 декабря ее обязанности будет исполнять ее заместитель Ирина Шершикова», — заявили URA.RU в пресс-службе. Шершикова будет временно возглавлять Центральный районный суд Челябинска до выхода указа президента России о назначении на эту должность постоянного председателя. Ранее областной судья Денис Лекарь получил рекомендацию квалификационной коллегии на должность председателя Центрального районного суда Челябинска. Информация об этом содержится на сайте ККС области. Сама Лутфуллоева пыталась продлить полномочия, но в ККС отказались ей дать рекомендацию. На ее работу также поступали жалобы со стороны коллег, из-за чего ее отстраняли от работы. Летом 2021 года она пыталась стать судьей Седьмого кассационного суда, но в Москве отклонили ее ходатайство. Центральный райсуд является ключевым в Челябинске. Здесь рассматриваются уголовные дела чиновников и силовиков, а также судебные споры с органами государственной власти.

Временным председателем Центрального районного суда Челябинска стала Ирина Шершикова. Об этом URA.RU сообщили 13 декабря в пресс-службе суда. «Полномочия председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой заканчиваются. С 14 декабря ее обязанности будет исполнять ее заместитель Ирина Шершикова», — заявили URA.RU в пресс-службе. Шершикова будет временно возглавлять Центральный районный суд Челябинска до выхода указа президента России о назначении на эту должность постоянного председателя. Ранее областной судья Денис Лекарь получил рекомендацию квалификационной коллегии на должность председателя Центрального районного суда Челябинска. Информация об этом содержится на сайте ККС области. Сама Лутфуллоева пыталась продлить полномочия, но в ККС отказались ей дать рекомендацию. На ее работу также поступали жалобы со стороны коллег, из-за чего ее отстраняли от работы. Летом 2021 года она пыталась стать судьей Седьмого кассационного суда, но в Москве отклонили ее ходатайство. Центральный райсуд является ключевым в Челябинске. Здесь рассматриваются уголовные дела чиновников и силовиков, а также судебные споры с органами государственной власти.