12 декабря 2022

Десятки свердловских учителей получат по миллиону рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Учителя из Свердловской области получат по миллиону рублей за переезд в сельские местности Фото:

В Свердловской области 34 учителя получат по миллиону рублей за переезд в сельские местности. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики области.

«В 2023 году 34 свердловских учителя, переехавшие в сельскую местность, получат по миллиону рублей по программе „Земский учитель“. С первого года реализации данного права этим воспользовались более сотни учителей», — поделились с URA.RU в департаменте информполитики.

За 2020 и 2021 годы благодаря данной программе 102 человека переехали в глубинки и получили единовременную выплату. В 2024 году концепция привлечения молодых специалистов продолжится.

Ранее URA.RU сообщало, что порядка 800 свердловских учителей получат единовременные выплаты. Размер суммы составит от 35 до 50 тысяч рублей.

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В Свердловской области 34 учителя получат по миллиону рублей за переезд в сельские местности. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики области. «В 2023 году 34 свердловских учителя, переехавшие в сельскую местность, получат по миллиону рублей по программе „Земский учитель“. С первого года реализации данного права этим воспользовались более сотни учителей», — поделились с URA.RU в департаменте информполитики. За 2020 и 2021 годы благодаря данной программе 102 человека переехали в глубинки и получили единовременную выплату. В 2024 году концепция привлечения молодых специалистов продолжится. Ранее URA.RU сообщало, что порядка 800 свердловских учителей получат единовременные выплаты. Размер суммы составит от 35 до 50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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