Десятки свердловских учителей получат по миллиону рублей

13 декабря 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Учителя из Свердловской области получат по миллиону рублей за переезд в сельские местности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области 34 учителя получат по миллиону рублей за переезд в сельские местности. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики области. «В 2023 году 34 свердловских учителя, переехавшие в сельскую местность, получат по миллиону рублей по программе „Земский учитель“. С первого года реализации данного права этим воспользовались более сотни учителей», — поделились с URA.RU в департаменте информполитики. За 2020 и 2021 годы благодаря данной программе 102 человека переехали в глубинки и получили единовременную выплату. В 2024 году концепция привлечения молодых специалистов продолжится. Ранее URA.RU сообщало, что порядка 800 свердловских учителей получат единовременные выплаты. Размер суммы составит от 35 до 50 тысяч рублей.

В Свердловской области 34 учителя получат по миллиону рублей за переезд в сельские местности. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики области. «В 2023 году 34 свердловских учителя, переехавшие в сельскую местность, получат по миллиону рублей по программе „Земский учитель“. С первого года реализации данного права этим воспользовались более сотни учителей», — поделились с URA.RU в департаменте информполитики. За 2020 и 2021 годы благодаря данной программе 102 человека переехали в глубинки и получили единовременную выплату. В 2024 году концепция привлечения молодых специалистов продолжится. Ранее URA.RU сообщало, что порядка 800 свердловских учителей получат единовременные выплаты. Размер суммы составит от 35 до 50 тысяч рублей.