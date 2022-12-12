Десятки свердловских учителей получат по миллиону рублей

В Свердловской области 34 учителя получат по миллиону рублей за переезд в сельские местности. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики области.
«В 2023 году 34 свердловских учителя, переехавшие в сельскую местность, получат по миллиону рублей по программе „Земский учитель“. С первого года реализации данного права этим воспользовались более сотни учителей», — поделились с URA.RU в департаменте информполитики.
За 2020 и 2021 годы благодаря данной программе 102 человека переехали в глубинки и получили единовременную выплату. В 2024 году концепция привлечения молодых специалистов продолжится.
Ранее URA.RU сообщало, что порядка 800 свердловских учителей получат единовременные выплаты. Размер суммы составит от 35 до 50 тысяч рублей.
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В Свердловской области 34 учителя получат по миллиону рублей за переезд в сельские местности. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики области. «В 2023 году 34 свердловских учителя, переехавшие в сельскую местность, получат по миллиону рублей по программе „Земский учитель“. С первого года реализации данного права этим воспользовались более сотни учителей», — поделились с URA.RU в департаменте информполитики. За 2020 и 2021 годы благодаря данной программе 102 человека переехали в глубинки и получили единовременную выплату. В 2024 году концепция привлечения молодых специалистов продолжится. Ранее URA.RU сообщало, что порядка 800 свердловских учителей получат единовременные выплаты. Размер суммы составит от 35 до 50 тысяч рублей.