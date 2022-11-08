Свердловские молодые учителя получат единовременные выплаты

Молодые педагоги из Свердловской области получат единовременное пособие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области порядка 800 молодых учителей получат единовременную выплату. Размер суммы составит от 35 до 50 тысяч рублей.

«Около 800 свердловских учителей, которые приступили к работе в 2022 году, получат единовременные выплаты. Преподавателям из городских школ выплатят по 35 тысяч рублей, а те педагоги, которые устроились в сельские школы, получат по 50 тысяч рублей», — сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Выплаты педагогам производятся из регионального бюджета. Для получения суммы нужно трудоустроиться в школу в год выпуска из учебного заведения. Срок договора со школой должен быть бессрочным либо не менее трех лет.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловским учителям удвоят зарплату. Деньги педагогам будут выделены в рамках новых проектов, которые дополнят уже существующую программу выплат.