13 декабря 2022

Из-за морозов в ХМАО отменили занятия второй смены в школах

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Мороз. Курган, мороз, холод
В некоторых муниципалитетах ХМАО занятия отменили с 1 оп 8 класс Фото:

Из-за низкой температуры воздуха в ХМАО отменили занятия у школьников второй смены в некоторых муниципалитетах региона. URA.RU подготовило список актировок по городам.

«Активное сообщение об объявлении актированного дня 14 декабря: Нижневартовск, Лангепас, Мегион — диапазон классов с 1 по 4. В городе Радужный занятия второй смены отменили с 1 по 8 класс», — сказано в сообщении на портале «Госуслуги».

Занятия второй смены с 1 по 4 класс также отменили в деревнях: Ваховск, Большетархово, Вата, Зайцева Речка, Излучинск, Покур, Высокий Мыс. С 1 по 8 класс из-за морозов отменили занятия в поселениях: Варьеган, Новоаганск, Корлики, Ларьяк, Охтеурье, Чехломей.

Ранее URA.RU писало, что для учеников первой смены 14 декабря из-за сорокаградусных морозов также отменили занятия в некоторых школах. Утром температура воздуха достигала -40 градусов.

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Из-за низкой температуры воздуха в ХМАО отменили занятия у школьников второй смены в некоторых муниципалитетах региона. URA.RU подготовило список актировок по городам. «Активное сообщение об объявлении актированного дня 14 декабря: Нижневартовск, Лангепас, Мегион — диапазон классов с 1 по 4. В городе Радужный занятия второй смены отменили с 1 по 8 класс», — сказано в сообщении на портале «Госуслуги». Занятия второй смены с 1 по 4 класс также отменили в деревнях: Ваховск, Большетархово, Вата, Зайцева Речка, Излучинск, Покур, Высокий Мыс. С 1 по 8 класс из-за морозов отменили занятия в поселениях: Варьеган, Новоаганск, Корлики, Ларьяк, Охтеурье, Чехломей. Ранее URA.RU писало, что для учеников первой смены 14 декабря из-за сорокаградусных морозов также отменили занятия в некоторых школах. Утром температура воздуха достигала -40 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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