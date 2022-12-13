Из-за морозов в ХМАО отменили занятия второй смены в школах

Из-за низкой температуры воздуха в ХМАО отменили занятия у школьников второй смены в некоторых муниципалитетах региона. URA.RU подготовило список актировок по городам.
«Активное сообщение об объявлении актированного дня 14 декабря: Нижневартовск, Лангепас, Мегион — диапазон классов с 1 по 4. В городе Радужный занятия второй смены отменили с 1 по 8 класс», — сказано в сообщении на портале «Госуслуги».
Занятия второй смены с 1 по 4 класс также отменили в деревнях: Ваховск, Большетархово, Вата, Зайцева Речка, Излучинск, Покур, Высокий Мыс. С 1 по 8 класс из-за морозов отменили занятия в поселениях: Варьеган, Новоаганск, Корлики, Ларьяк, Охтеурье, Чехломей.
Ранее URA.RU писало, что для учеников первой смены 14 декабря из-за сорокаградусных морозов также отменили занятия в некоторых школах. Утром температура воздуха достигала -40 градусов.
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