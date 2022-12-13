В Кремле опровергли сообщения о послании Путина под Новый год

Послание президента Федеральному собранию не состоится 27 декабря, уточнил Дмитрий Песков
Кремль опроверг информацию о том, что послание президента РФ Федеральному собранию состоится 27 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Нет, это неправильное сообщение агентства РИА Новости [о дате собрания]», — уточнил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее пресс-секретарь президента уточнял, что даты о том, когда состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще нет. Он уточнял, что Кремль будет информировать, когда дата станет известной.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU