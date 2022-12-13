В Кремле опровергли сообщения о послании Путина под Новый год

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Послание президента Федеральному собранию не состоится 27 декабря, уточнил Дмитрий Песков Фото:

Кремль опроверг информацию о том, что послание президента РФ Федеральному собранию состоится 27 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Нет, это неправильное сообщение агентства РИА Новости [о дате собрания]», — уточнил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее пресс-секретарь президента уточнял, что даты о том, когда состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще нет. Он уточнял, что Кремль будет информировать, когда дата станет известной.

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Кремль опроверг информацию о том, что послание президента РФ Федеральному собранию состоится 27 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, это неправильное сообщение агентства РИА Новости [о дате собрания]», — уточнил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее пресс-секретарь президента уточнял, что даты о том, когда состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще нет. Он уточнял, что Кремль будет информировать, когда дата станет известной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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