Пожар произошел на территории АЗС
В Краснокамске (Пермский край) горит автозаправка. Рядом с ней расположена нефтебаза. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона.
«На территории АЗС по ул. Городская, 2 горит резервуар пустой. Пожарные подразделения выехали. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
Источник, близкий к силовым структурам, сообщил URA.RU, что на пожар стянули даже тех, сотрудников, которые находились на выходных. По его словам, пожар достаточно серьезный.
Обновлено в 17:28:
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, пожар был локализован в 17:15, а в 17:21 полностью ликвидирован.
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