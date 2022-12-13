Под Пермью рядом с нефтебазой горит автозаправка. Видео

14 декабря 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Пожар произошел на территории АЗС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Краснокамске (Пермский край) горит автозаправка. Рядом с ней расположена нефтебаза. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона. «На территории АЗС по ул. Городская, 2 горит резервуар пустой. Пожарные подразделения выехали. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве. Источник, близкий к силовым структурам, сообщил URA.RU, что на пожар стянули даже тех, сотрудников, которые находились на выходных. По его словам, пожар достаточно серьезный. Обновлено в 17:28: Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, пожар был локализован в 17:15, а в 17:21 полностью ликвидирован.

В Краснокамске (Пермский край) горит автозаправка. Рядом с ней расположена нефтебаза. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона. «На территории АЗС по ул. Городская, 2 горит резервуар пустой. Пожарные подразделения выехали. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве. Источник, близкий к силовым структурам, сообщил URA.RU, что на пожар стянули даже тех, сотрудников, которые находились на выходных. По его словам, пожар достаточно серьезный. Обновлено в 17:28: Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, пожар был локализован в 17:15, а в 17:21 полностью ликвидирован.