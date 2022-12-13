13 декабря 2022

Под Пермью рядом с нефтебазой горит автозаправка. Видео

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Пожар произошел на территории АЗС Фото:

В Краснокамске (Пермский край) горит автозаправка. Рядом с ней расположена нефтебаза. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона.

«На территории АЗС по ул. Городская, 2 горит резервуар пустой. Пожарные подразделения выехали. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Источник, близкий к силовым структурам, сообщил URA.RU, что на пожар стянули даже тех, сотрудников, которые находились на выходных. По его словам, пожар достаточно серьезный.

Обновлено в 17:28:

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, пожар был локализован в 17:15, а в 17:21 полностью ликвидирован.

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В Краснокамске (Пермский край) горит автозаправка. Рядом с ней расположена нефтебаза. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона. «На территории АЗС по ул. Городская, 2 горит резервуар пустой. Пожарные подразделения выехали. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве. Источник, близкий к силовым структурам, сообщил URA.RU, что на пожар стянули даже тех, сотрудников, которые находились на выходных. По его словам, пожар достаточно серьезный. Обновлено в 17:28: Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, пожар был локализован в 17:15, а в 17:21 полностью ликвидирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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