13 декабря 2022

В Нижневартовске депутаты отказались голосовать за приватизацию ритуальной конторы

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Прощание с подростками, покончившими с собой 7 апреля 2017 г. Реж, могила, реж, кладбище, ритуал, ритуальные услуги, похоронный бизнес, погост, похороны
ПРЭТ-3 в Нижневартовске организовывает захоронение Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) депутаты на заседании профильного комитета по социальной политике отказались голосовать за приватизацию МУП «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3» — предприятия, которое отвечает в городе за захоронение. Вопрос предложили обсудить более подробно на депутатских слушаниях, сообщает корреспондент URA.RU.

«По какой причине ПРЭТ-3 именно сейчас идет на приватизацию? Помимо обслуживания жилых домов, предприятие осуществляет ритуальные услуги по захоронению усопших. Кроме того, оно обслуживает частный сектор, который вряд ли кто-то еще возьмет на себя. Это предприятие специфическое и выполняет специфическую работу, вряд ли мы кем-то другим его сейчас заместим. Давайте мы проведем отдельные депутатские слушания», — отметил депутат Сергей Землянкин.

Кроме ПРЭТ-3 приватизировать планируется также Бюро технической инвентаризации. «Объекты внесены в окружной план по приватизации. Мы обратились в округ с просьбой исключить ПРЭТ-3 из плана приватизации, но не нашли поддержки», — сообщил директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов Вадим Ряска. Спикер думы Алексей Сатинов заявил, что вопрос не срочный, но требует дополнительных обсуждений. Дату депутатских слушаний пообещали сообщить дополнительно.

Ранее URA.RU сообщало о чиновниках мэрии Нижневартовска, которые подняли на заседании профильных думских комитетов вопрос об индексации зарплаты. Заместитель главы города по экономике и финансам Ирина Мурашко предложила увеличить оклады муниципальным служащим на 4% с 1 октября.

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В Нижневартовске (ХМАО) депутаты на заседании профильного комитета по социальной политике отказались голосовать за приватизацию МУП «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3» — предприятия, которое отвечает в городе за захоронение. Вопрос предложили обсудить более подробно на депутатских слушаниях, сообщает корреспондент URA.RU. «По какой причине ПРЭТ-3 именно сейчас идет на приватизацию? Помимо обслуживания жилых домов, предприятие осуществляет ритуальные услуги по захоронению усопших. Кроме того, оно обслуживает частный сектор, который вряд ли кто-то еще возьмет на себя. Это предприятие специфическое и выполняет специфическую работу, вряд ли мы кем-то другим его сейчас заместим. Давайте мы проведем отдельные депутатские слушания», — отметил депутат Сергей Землянкин. Кроме ПРЭТ-3 приватизировать планируется также Бюро технической инвентаризации. «Объекты внесены в окружной план по приватизации. Мы обратились в округ с просьбой исключить ПРЭТ-3 из плана приватизации, но не нашли поддержки», — сообщил директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов Вадим Ряска. Спикер думы Алексей Сатинов заявил, что вопрос не срочный, но требует дополнительных обсуждений. Дату депутатских слушаний пообещали сообщить дополнительно. Ранее URA.RU сообщало о чиновниках мэрии Нижневартовска, которые подняли на заседании профильных думских комитетов вопрос об индексации зарплаты. Заместитель главы города по экономике и финансам Ирина Мурашко предложила увеличить оклады муниципальным служащим на 4% с 1 октября.
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