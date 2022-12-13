13 декабря 2022

Чиновники Нижневартовска хотят повысить себе зарплату задним числом

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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию, депутат
Оклады чиновников Нижневартовска вырастут на 4 процента Фото:

Чиновники администрации Нижневартовска (ХМАО) вынесли на обсуждение профильных думских комитетов индексацию заработной платы. Заместитель главы города по экономике и финансам Ирина Мурашко предложила увеличить оклады на 4% с 1 октября, сообщает корреспондент URA.RU.

«Проектом решения с целью соблюдения норм трудового законодательства предлагается повысить с 1 октября 2022 года на 4% размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, а также размер должностных окладов и ежемесячные доплаты за классный чин муниципальным служащим», — сообщила Мурашко.

Депутат от КПРФ Анатолий Криста уточнил, почему изменения вносятся с опозданием, хотя указ президента РФ об индексации зарплат бюджетников вступил в силу еще в сентябре. «Мы ждали аналогичный документ от автономного округа, но так как они решили полностью пересмотреть систему труда и планируют учесть там эти 4 процента, было принято решение внести изменения сейчас», — ответила Мурашко. Вопрос будет окончательно решен на предстоящем заседании думы 16 декабря, если депутаты одобрят индексацию.

Ранее URA.RU писало о двойной оплате чиновникам из ХМАО за командировки на Донбасс. Кроме того, госучреждения могут оплачивать дополнительные расходы без предоставления отчетных документов.

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Чиновники администрации Нижневартовска (ХМАО) вынесли на обсуждение профильных думских комитетов индексацию заработной платы. Заместитель главы города по экономике и финансам Ирина Мурашко предложила увеличить оклады на 4% с 1 октября, сообщает корреспондент URA.RU. «Проектом решения с целью соблюдения норм трудового законодательства предлагается повысить с 1 октября 2022 года на 4% размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, а также размер должностных окладов и ежемесячные доплаты за классный чин муниципальным служащим», — сообщила Мурашко. Депутат от КПРФ Анатолий Криста уточнил, почему изменения вносятся с опозданием, хотя указ президента РФ об индексации зарплат бюджетников вступил в силу еще в сентябре. «Мы ждали аналогичный документ от автономного округа, но так как они решили полностью пересмотреть систему труда и планируют учесть там эти 4 процента, было принято решение внести изменения сейчас», — ответила Мурашко. Вопрос будет окончательно решен на предстоящем заседании думы 16 декабря, если депутаты одобрят индексацию. Ранее URA.RU писало о двойной оплате чиновникам из ХМАО за командировки на Донбасс. Кроме того, госучреждения могут оплачивать дополнительные расходы без предоставления отчетных документов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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