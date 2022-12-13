Чиновники Нижневартовска хотят повысить себе зарплату задним числом

Чиновники администрации Нижневартовска (ХМАО) вынесли на обсуждение профильных думских комитетов индексацию заработной платы. Заместитель главы города по экономике и финансам Ирина Мурашко предложила увеличить оклады на 4% с 1 октября, сообщает корреспондент URA.RU.
«Проектом решения с целью соблюдения норм трудового законодательства предлагается повысить с 1 октября 2022 года на 4% размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, а также размер должностных окладов и ежемесячные доплаты за классный чин муниципальным служащим», — сообщила Мурашко.
Депутат от КПРФ Анатолий Криста уточнил, почему изменения вносятся с опозданием, хотя указ президента РФ об индексации зарплат бюджетников вступил в силу еще в сентябре. «Мы ждали аналогичный документ от автономного округа, но так как они решили полностью пересмотреть систему труда и планируют учесть там эти 4 процента, было принято решение внести изменения сейчас», — ответила Мурашко. Вопрос будет окончательно решен на предстоящем заседании думы 16 декабря, если депутаты одобрят индексацию.
Ранее URA.RU писало о двойной оплате чиновникам из ХМАО за командировки на Донбасс. Кроме того, госучреждения могут оплачивать дополнительные расходы без предоставления отчетных документов.
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