Чиновники Нижневартовска хотят повысить себе зарплату задним числом

14 декабря 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

Оклады чиновников Нижневартовска вырастут на 4 процента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновники администрации Нижневартовска (ХМАО) вынесли на обсуждение профильных думских комитетов индексацию заработной платы. Заместитель главы города по экономике и финансам Ирина Мурашко предложила увеличить оклады на 4% с 1 октября, сообщает корреспондент URA.RU. «Проектом решения с целью соблюдения норм трудового законодательства предлагается повысить с 1 октября 2022 года на 4% размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, а также размер должностных окладов и ежемесячные доплаты за классный чин муниципальным служащим», — сообщила Мурашко. Депутат от КПРФ Анатолий Криста уточнил, почему изменения вносятся с опозданием, хотя указ президента РФ об индексации зарплат бюджетников вступил в силу еще в сентябре. «Мы ждали аналогичный документ от автономного округа, но так как они решили полностью пересмотреть систему труда и планируют учесть там эти 4 процента, было принято решение внести изменения сейчас», — ответила Мурашко. Вопрос будет окончательно решен на предстоящем заседании думы 16 декабря, если депутаты одобрят индексацию. Ранее URA.RU писало о двойной оплате чиновникам из ХМАО за командировки на Донбасс. Кроме того, госучреждения могут оплачивать дополнительные расходы без предоставления отчетных документов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чиновники администрации Нижневартовска (ХМАО) вынесли на обсуждение профильных думских комитетов индексацию заработной платы. Заместитель главы города по экономике и финансам Ирина Мурашко предложила увеличить оклады на 4% с 1 октября, сообщает корреспондент URA.RU. «Проектом решения с целью соблюдения норм трудового законодательства предлагается повысить с 1 октября 2022 года на 4% размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, а также размер должностных окладов и ежемесячные доплаты за классный чин муниципальным служащим», — сообщила Мурашко. Депутат от КПРФ Анатолий Криста уточнил, почему изменения вносятся с опозданием, хотя указ президента РФ об индексации зарплат бюджетников вступил в силу еще в сентябре. «Мы ждали аналогичный документ от автономного округа, но так как они решили полностью пересмотреть систему труда и планируют учесть там эти 4 процента, было принято решение внести изменения сейчас», — ответила Мурашко. Вопрос будет окончательно решен на предстоящем заседании думы 16 декабря, если депутаты одобрят индексацию. Ранее URA.RU писало о двойной оплате чиновникам из ХМАО за командировки на Донбасс. Кроме того, госучреждения могут оплачивать дополнительные расходы без предоставления отчетных документов.