Пермяк продает четырехтомник прямых речей Владимира Путина

15 декабря 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

В книге собраны все речи Президента до 2016 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Чайковского (Пермский край) продает книги в четырех томах «Владимир Путин. Прямая речь». На сайте объявлений указано, что книги — новые и упаковку не вскрывали. «Четыре тома, новые, не вскрывались. Цена 2900 рублей только на пару дней, успевайте!» — указано в объявлении. Книги были выпущены в 2016 году. Это сборники всех посланий президента России Федеральному Собранию РФ, наиболее значительные выступления, заявления, интервью, ответы на вопросы журналистов, речи, произнесенные в ООН, на саммитах, на крупных международных форумах. На сайтах интернет-магазинов полное собрание из четырех томов практически невозможно найти. Отдельные тома можно купить в «Читай-городе», Ozon и других магазинах по цене от 700 до 2000 рублей за книгу. Ранее URA.RU сообщало, что пермяк продает «Кольцо Всевластия». Речь — о кольце из лимитированной коллекции с изображением Владимира Путина.

Житель Чайковского (Пермский край) продает книги в четырех томах «Владимир Путин. Прямая речь». На сайте объявлений указано, что книги — новые и упаковку не вскрывали. «Четыре тома, новые, не вскрывались. Цена 2900 рублей только на пару дней, успевайте!» — указано в объявлении. Книги были выпущены в 2016 году. Это сборники всех посланий президента России Федеральному Собранию РФ, наиболее значительные выступления, заявления, интервью, ответы на вопросы журналистов, речи, произнесенные в ООН, на саммитах, на крупных международных форумах. На сайтах интернет-магазинов полное собрание из четырех томов практически невозможно найти. Отдельные тома можно купить в «Читай-городе», Ozon и других магазинах по цене от 700 до 2000 рублей за книгу. Ранее URA.RU сообщало, что пермяк продает «Кольцо Всевластия». Речь — о кольце из лимитированной коллекции с изображением Владимира Путина.