14 декабря 2022

Пермяк продает четырехтомник прямых речей Владимира Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
В книге собраны все речи Президента до 2016 года Фото:

Житель Чайковского (Пермский край) продает книги в четырех томах «Владимир Путин. Прямая речь». На сайте объявлений указано, что книги — новые и упаковку не вскрывали.

«Четыре тома, новые, не вскрывались. Цена 2900 рублей только на пару дней, успевайте!» — указано в объявлении.

Книги были выпущены в 2016 году. Это сборники всех посланий президента России Федеральному Собранию РФ, наиболее значительные выступления, заявления, интервью, ответы на вопросы журналистов, речи, произнесенные в ООН, на саммитах, на крупных международных форумах.

На сайтах интернет-магазинов полное собрание из четырех томов практически невозможно найти. Отдельные тома можно купить в «Читай-городе», Ozon и других магазинах по цене от 700 до 2000 рублей за книгу.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяк продает «Кольцо Всевластия». Речь — о кольце из лимитированной коллекции с изображением Владимира Путина.

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Житель Чайковского (Пермский край) продает книги в четырех томах «Владимир Путин. Прямая речь». На сайте объявлений указано, что книги — новые и упаковку не вскрывали. «Четыре тома, новые, не вскрывались. Цена 2900 рублей только на пару дней, успевайте!» — указано в объявлении. Книги были выпущены в 2016 году. Это сборники всех посланий президента России Федеральному Собранию РФ, наиболее значительные выступления, заявления, интервью, ответы на вопросы журналистов, речи, произнесенные в ООН, на саммитах, на крупных международных форумах. На сайтах интернет-магазинов полное собрание из четырех томов практически невозможно найти. Отдельные тома можно купить в «Читай-городе», Ozon и других магазинах по цене от 700 до 2000 рублей за книгу. Ранее URA.RU сообщало, что пермяк продает «Кольцо Всевластия». Речь — о кольце из лимитированной коллекции с изображением Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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