На пермских заправках продавали бензин по завышенным ценам

Стоимость бензина росла незаконно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермское УФАС уличило ООО «Лукойл — Уралнефтепродукт» в незаконном завышении розничных цен на бензин. Дочернее предприятие Лукойла оштрафовано на 650 тысяч рублей. Информация о наказании организации размещена в социальных сетях Пермского УФАС.

«Установлено, что стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 была необоснованно завышена. Компания не имела права повышать розничную стоимость, поскольку расходы ООО „Лукойл — Уралнефтепродукт“ снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. Таким образом, организация ущемила права жителей Пермского края.», — сообщает ведомство.

ООО «Лукойл — Уралнефтепродукт» было оштрафовано 650 тысяч рублей. Во время рассмотрения дела организация пошла на встречу потребителю: средняя розничная стоимость топлива снизилась почти на 1,5 рубля.