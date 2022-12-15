15 декабря 2022

На пермских заправках продавали бензин по завышенным ценам

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Общероссийская социальная кампания «Расставь приоритеты!». Челябинск, бензин, заправка, топливо, автозаправка, азс, бензоколонка, лукойл, горючее
Стоимость бензина росла незаконно Фото:

Пермское УФАС уличило ООО «Лукойл — Уралнефтепродукт» в незаконном завышении розничных цен на бензин. Дочернее предприятие Лукойла оштрафовано на 650 тысяч рублей. Информация о наказании организации размещена в социальных сетях Пермского УФАС.

«Установлено, что стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 была необоснованно завышена. Компания не имела права повышать розничную стоимость, поскольку расходы ООО „Лукойл — Уралнефтепродукт“ снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. Таким образом, организация ущемила права жителей Пермского края.», — сообщает ведомство.

ООО «Лукойл — Уралнефтепродукт» было оштрафовано 650 тысяч рублей. Во время рассмотрения дела организация пошла на встречу потребителю: средняя розничная стоимость топлива снизилась почти на 1,5 рубля.

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Пермское УФАС уличило ООО «Лукойл — Уралнефтепродукт» в незаконном завышении розничных цен на бензин. Дочернее предприятие Лукойла оштрафовано на 650 тысяч рублей. Информация о наказании организации размещена в социальных сетях Пермского УФАС. «Установлено, что стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 была необоснованно завышена. Компания не имела права повышать розничную стоимость, поскольку расходы ООО „Лукойл — Уралнефтепродукт“ снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. Таким образом, организация ущемила права жителей Пермского края.», — сообщает ведомство. ООО «Лукойл — Уралнефтепродукт» было оштрафовано 650 тысяч рублей. Во время рассмотрения дела организация пошла на встречу потребителю: средняя розничная стоимость топлива снизилась почти на 1,5 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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