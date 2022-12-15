15 декабря 2022

ВУЗ ХМАО научит студентов заниматься бизнесом

СурГУ научит студентов создавать и раскручивать свои бизнес-проекты
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
СурГУ научит студентов создавать бизнес Фото:

В Сургутском государственном университете в форме конкурса студентов научат открывать бизнес-стартапы. Призовой фонд конкурса составляет миллион рублей. Об этом URA.RU рассказали в университете.

«Задача проекта — помочь студентам найти возможности для раскрутки своих стартапов. Когда студенты думают, а не открыть ли бизнес, у них всегда есть некий страх: а вдруг не получится, деньги будут потрачены впустую. Поэтому для них важны истории успеха предпринимателей», — сказал руководитель проекта Арафат Шайхвалиев.

Планируется, что к 2025 году вуз выйдет на 50 студенческих стартапов в год. Помимо конкурса с призовым фондом для студентов начали проводить встречи с успешными предпринимателями

Стратегическое партнерство представителей реального сектора экономики и фундаментальной науки приобретает особое значение. Такое объединение позволит сформировать действенную систему поддержки научного сообщества и создаст условия для достижения целей, стоящих перед современной наукой.

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В Сургутском государственном университете в форме конкурса студентов научат открывать бизнес-стартапы. Призовой фонд конкурса составляет миллион рублей. Об этом URA.RU рассказали в университете. «Задача проекта — помочь студентам найти возможности для раскрутки своих стартапов. Когда студенты думают, а не открыть ли бизнес, у них всегда есть некий страх: а вдруг не получится, деньги будут потрачены впустую. Поэтому для них важны истории успеха предпринимателей», — сказал руководитель проекта Арафат Шайхвалиев. Планируется, что к 2025 году вуз выйдет на 50 студенческих стартапов в год. Помимо конкурса с призовым фондом для студентов начали проводить встречи с успешными предпринимателями Стратегическое партнерство представителей реального сектора экономики и фундаментальной науки приобретает особое значение. Такое объединение позволит сформировать действенную систему поддержки научного сообщества и создаст условия для достижения целей, стоящих перед современной наукой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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