ВУЗ ХМАО научит студентов заниматься бизнесом

СурГУ научит студентов создавать и раскручивать свои бизнес-проекты

СурГУ научит студентов создавать бизнес Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Сургутском государственном университете в форме конкурса студентов научат открывать бизнес-стартапы. Призовой фонд конкурса составляет миллион рублей. Об этом URA.RU рассказали в университете.

«Задача проекта — помочь студентам найти возможности для раскрутки своих стартапов. Когда студенты думают, а не открыть ли бизнес, у них всегда есть некий страх: а вдруг не получится, деньги будут потрачены впустую. Поэтому для них важны истории успеха предпринимателей», — сказал руководитель проекта Арафат Шайхвалиев.

Планируется, что к 2025 году вуз выйдет на 50 студенческих стартапов в год. Помимо конкурса с призовым фондом для студентов начали проводить встречи с успешными предпринимателями

Стратегическое партнерство представителей реального сектора экономики и фундаментальной науки приобретает особое значение. Такое объединение позволит сформировать действенную систему поддержки научного сообщества и создаст условия для достижения целей, стоящих перед современной наукой.