Пермский эпидемиолог высказала мнение о необходимости введения масочного режима

Ирина Фельдблюм также назвала главное средство для борьбы с гриппом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Завкафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медуниверситета (ПГМУ), доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм заявила, что не видит смысла в ужесточении мер профилактики и возвращении масочного режима во всех общественных местах. Своим мнением она поделилась в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Специфика сезонного эпидемического подъема этого года заключается в том, что циркулирует три вируса: ОРВИ, грипп и covid-19. Они конкурируют между собой, наиболее высоким патогенным потенциалом будет обладать грипп. Поэтому на сегодняшний день максимальное внимание должно быть уделено профилактике гриппа. Что касается тотального масочного режима, я не вижу в нем необходимости», — сообщила Фельдблюм.

По мнению эпидемиолога, стоит обратить внимание на вакцинацию от гриппа, которая защищает не только от самого вируса гриппа, но и предотвращает риск развития ОРВИ. При этом, Фельдблюм отметила, что сейчас еще не поздно поставить прививку, но стоит помнить, что первые 12 дней после вакцинации необходимо беречь организм: носить маску и не посещать мест большого скопления людей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что краевой Роспотребнадзор ужесточил ограничения в связи с распространением гриппа и ОРВИ. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства.