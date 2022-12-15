В Пермском крае вводятся ограничения из-за гриппа и ОРВИ

В медицинских организациях усиливается дезинфекционный режим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае вводится временное ограничение на посещение больниц, стационаров, а также организаций соцобслуживания. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по краю Виталия Костарева. Документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора. По данным надзорного ведомства ограничения связаны с ростом заболеваемости в Прикамье гриппом и ОРВИ.

«До особого распоряжения ограничен допуск посетителей к лицам, проживающим в организациях социального обслуживания, ограничены посещения больных в стационарах», — говорится в постановлении. Руководителям школ, коллежей и техникумов рекомендовано временно приостановить образовательный процесс в случае, если количество заболевших в классе (группе) составляет не менее 20% от числа учащихся. Аналогичные рекомендации даны руководителям детских садов.

В медицинских, образовательных организациях, организациях соцобслуживания усилен дезинфекционный режим. Также вводится масочный режим в больницах, поликлиниках, учреждениях соцобслуживания (детские дома, дома инвалидов и престарелых, реабилитационные центры).

Ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ Роспотребнадзор оценивает как неблагополучную. По данным ведомства, в регионе зарегистрировано 25,9 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, эпидемический порог по итогам прошедшей недели превышен на 41,4%. В регионе нарастает активность вирусов гриппа, в числе которых преобладает грипп А (H1N1), что будет способствовать дальнейшему росту заболеваемости, отмечают специалисты управления.