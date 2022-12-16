16 декабря 2022
15 декабря 2022

В ХМАО заболеваемость гриппом в восемь раз превысила средние показатели

В Нягани уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил среднегодовые значения в восемь раз
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нягани продлен карантин в школах, в связи с рекордным ростом заболеваемости Фото:

В Нягани (ХМАО) уровень заражения инфекционными заболеваниями среди всех групп населения в восемь раз превысил среднегодовые значения. В связи с этим в школах города продлен карантин, сообщил глава городской администрации Иван Ямашев в своем telegram-канале.

«На сегодняшний день заболеваемость превышает средний многолетний уровень в восемь раз, этот рост касается всех возрастных групп. Карантин для школьников Нягани продлен еще на неделю — учащиеся 1-8 и 10 классов до 23 декабря продолжают учебу дистанционно», — написал Иван Ямашев в Telegram.

Помимо карантина в школах, в городе вводятся ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, особенно с участием детей. Запланированные елки и утренники решено не отменять, но принять все меры санитарного контроля и максимального разведения потоков.

Ранее URA.RU рассказало, что по уровню заболеваемости гриппом ХМАО попал в топ-10 регионов с наиболее высокими показателями. В школах Нягани было принято решение перевести учащихся на дистант, сохранив очный формат обучения для выпускных классов.

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В Нягани (ХМАО) уровень заражения инфекционными заболеваниями среди всех групп населения в восемь раз превысил среднегодовые значения. В связи с этим в школах города продлен карантин, сообщил глава городской администрации Иван Ямашев в своем telegram-канале. «На сегодняшний день заболеваемость превышает средний многолетний уровень в восемь раз, этот рост касается всех возрастных групп. Карантин для школьников Нягани продлен еще на неделю — учащиеся 1-8 и 10 классов до 23 декабря продолжают учебу дистанционно», — написал Иван Ямашев в Telegram. Помимо карантина в школах, в городе вводятся ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, особенно с участием детей. Запланированные елки и утренники решено не отменять, но принять все меры санитарного контроля и максимального разведения потоков. Ранее URA.RU рассказало, что по уровню заболеваемости гриппом ХМАО попал в топ-10 регионов с наиболее высокими показателями. В школах Нягани было принято решение перевести учащихся на дистант, сохранив очный формат обучения для выпускных классов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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