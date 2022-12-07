07 декабря 2022

В ХМАО школьников переведут на дистанционное обучение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нягани школьники с 1 по 8 классы будут учиться дистанционно Фото:

В Нягани (ХМАО) учащиеся школ с 1 по 8 класс будут учится дистанционно, из-за распространения инфекционных заболеваний. Об этом сообщил заместитель главы Нягани Заур Гусейнов в видео, опубликованном в официальной группе администрации города в социальной сети «ВКонтакте».

«На основании статистики, полученной от лечебных учреждений, было принято нелегкое решение перевести учреждения общего образования с 1 по 8 класс на дистанционную форму обучения. Для учащихся 9-11 классов рассматривается обучение в офлайн формате с использованием мер предупреждения распространения инфекции», — рассказал Заур Гусейнов.

Учреждения культуры и спорта в городе закроются на недельный карантин. Детские сады продолжат свою работу с условием недопущения одновременного большого скопления детей и их сопровождающих.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске школьников перевели на дистанционное обучение. Это связано с подъемом заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.

Видео: Администрация Нягани, Вк

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В Нягани (ХМАО) учащиеся школ с 1 по 8 класс будут учится дистанционно, из-за распространения инфекционных заболеваний. Об этом сообщил заместитель главы Нягани Заур Гусейнов в видео, опубликованном в официальной группе администрации города в социальной сети «ВКонтакте». «На основании статистики, полученной от лечебных учреждений, было принято нелегкое решение перевести учреждения общего образования с 1 по 8 класс на дистанционную форму обучения. Для учащихся 9-11 классов рассматривается обучение в офлайн формате с использованием мер предупреждения распространения инфекции», — рассказал Заур Гусейнов. Учреждения культуры и спорта в городе закроются на недельный карантин. Детские сады продолжат свою работу с условием недопущения одновременного большого скопления детей и их сопровождающих. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске школьников перевели на дистанционное обучение. Это связано с подъемом заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. Видео: Администрация Нягани, Вк
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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