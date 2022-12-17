Автовладельцы креативно поздравили пермяков с Новым годом. Фото

Пермские водители сделали огромного снеговика из машин к Новому году

18 декабря 2022 в 00:15 Размер текста - 17 +

Водители поздравили пермяков с Новым годом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермские автовладельцы приняли участие в массовом новогоднем флешмобе по созданию огромного снеговика из машин. Таким образом прикамские водители креативно поздравили жителей региона с надвигающимися праздниками. «В Перми сделали снеговика из машин. Фото предоставлено Алексеем Новиковым», — указано в telegram-канале «Жесть — Пермь». О своей задумке водители рассказали в ноября. Планировалось, что праздничный флешмоб будет проведен на парковке у ТЦ «Карусель». К участию организаторы приглашали всех желающих. Пермские водители сделали огромного снеговика Фото: telegram-канал «Жесть | Пермь»

Пермские автовладельцы приняли участие в массовом новогоднем флешмобе по созданию огромного снеговика из машин. Таким образом прикамские водители креативно поздравили жителей региона с надвигающимися праздниками. «В Перми сделали снеговика из машин. Фото предоставлено Алексеем Новиковым», — указано в telegram-канале «Жесть — Пермь». О своей задумке водители рассказали в ноября. Планировалось, что праздничный флешмоб будет проведен на парковке у ТЦ «Карусель». К участию организаторы приглашали всех желающих.