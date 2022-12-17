17 декабря 2022
16 декабря 2022

Автовладельцы креативно поздравили пермяков с Новым годом. Фото

Пермские водители сделали огромного снеговика из машин к Новому году
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, сугроб, снег, снегопад, фары
Водители поздравили пермяков с Новым годом Фото:

Пермские автовладельцы приняли участие в массовом новогоднем флешмобе по созданию огромного снеговика из машин. Таким образом прикамские водители креативно поздравили жителей региона с надвигающимися праздниками.

«В Перми сделали снеговика из машин. Фото предоставлено Алексеем Новиковым», — указано в telegram-канале «Жесть — Пермь».

О своей задумке водители рассказали в ноября. Планировалось, что праздничный флешмоб будет проведен на парковке у ТЦ «Карусель». К участию организаторы приглашали всех желающих.

Пермские водители сделали огромного снеговика
Фото:

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Пермские автовладельцы приняли участие в массовом новогоднем флешмобе по созданию огромного снеговика из машин. Таким образом прикамские водители креативно поздравили жителей региона с надвигающимися праздниками. «В Перми сделали снеговика из машин. Фото предоставлено Алексеем Новиковым», — указано в telegram-канале «Жесть — Пермь». О своей задумке водители рассказали в ноября. Планировалось, что праздничный флешмоб будет проведен на парковке у ТЦ «Карусель». К участию организаторы приглашали всех желающих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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