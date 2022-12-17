Водители поздравили пермяков с Новым годом
Пермские автовладельцы приняли участие в массовом новогоднем флешмобе по созданию огромного снеговика из машин. Таким образом прикамские водители креативно поздравили жителей региона с надвигающимися праздниками.
«В Перми сделали снеговика из машин. Фото предоставлено Алексеем Новиковым», — указано в telegram-канале «Жесть — Пермь».
О своей задумке водители рассказали в ноября. Планировалось, что праздничный флешмоб будет проведен на парковке у ТЦ «Карусель». К участию организаторы приглашали всех желающих.
Пермские водители сделали огромного снеговика
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