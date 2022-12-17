В Екатеринбурга появился трамвай, украшенный новогодней гирляндой Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге появился экскурсионный трамвай с новогодними украшениями. Об этом рассказали в пресс-службе туристического бюро «Эльтранс».

«Экскурсионный трамвай можно встретить на улицах города круглый год, но именно под Новый год он становится таким волшебным. Наш трамвай будет ездить в новогоднем режиме до середины января. В эти дни у горожан будет возможность получить новогоднее настроение в небанальном формате», — приводят слова пресс-службы «Эльтранс» в telegram-канале «Интересный Екатеринбург».

Ближайшая экскурсия пройдет 25 декабря, по времени займет около двух с половиной часов. Трамвай стартует от Южного депо, стоимость экскурсии — 850 рублей с человека.

Ранее URA.RU сообщало, что проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает на один рубль с 32 до 33 рублей. По словам главы города Алексея Орлова, это связано с увеличением расходов на логистику.

Фото: telegram-канал «Интересный Екатеринбург»

Фото: telegram-канал «Интересный Екатеринбург»

Фото: telegram-канал «Интересный Екатеринбург»

Фото: telegram-канал «Интересный Екатеринбург»