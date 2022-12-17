17 декабря 2022
16 декабря 2022

В Екатеринбурге появился новогодний трамвай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, зима, непогода, снегопад, осадки, трамвай
В Екатеринбурга появился трамвай, украшенный новогодней гирляндой Фото:

В Екатеринбурге появился экскурсионный трамвай с новогодними украшениями. Об этом рассказали в пресс-службе туристического бюро «Эльтранс».

«Экскурсионный трамвай можно встретить на улицах города круглый год, но именно под Новый год он становится таким волшебным. Наш трамвай будет ездить в новогоднем режиме до середины января. В эти дни у горожан будет возможность получить новогоднее настроение в небанальном формате», — приводят слова пресс-службы «Эльтранс» в telegram-канале «Интересный Екатеринбург».

Ближайшая экскурсия пройдет 25 декабря, по времени займет около двух с половиной часов. Трамвай стартует от Южного депо, стоимость экскурсии — 850 рублей с человека.

Ранее URA.RU сообщало, что проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает на один рубль с 32 до 33 рублей. По словам главы города Алексея Орлова, это связано с увеличением расходов на логистику.

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В Екатеринбурге появился экскурсионный трамвай с новогодними украшениями. Об этом рассказали в пресс-службе туристического бюро «Эльтранс». «Экскурсионный трамвай можно встретить на улицах города круглый год, но именно под Новый год он становится таким волшебным. Наш трамвай будет ездить в новогоднем режиме до середины января. В эти дни у горожан будет возможность получить новогоднее настроение в небанальном формате», — приводят слова пресс-службы «Эльтранс» в telegram-канале «Интересный Екатеринбург». Ближайшая экскурсия пройдет 25 декабря, по времени займет около двух с половиной часов. Трамвай стартует от Южного депо, стоимость экскурсии — 850 рублей с человека. Ранее URA.RU сообщало, что проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает на один рубль с 32 до 33 рублей. По словам главы города Алексея Орлова, это связано с увеличением расходов на логистику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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