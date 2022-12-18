В ХМАО из больницы выписаны подростки, устроившие поножовщину в школе

19 декабря 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

Дети находились в больнице с 6 декабря Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU В Нижневартовске из детской больницы выписаны оба участника поножовщины в 21 школе города. Об этом URA.RU сообщили в ОДКБ Нижневартовска. «Пациенты выписаны, оба не нуждаются в стационарном наблюдении. Если потребуются дальнейшее амбулаторное лечение, его можно будет провести на базе поликлиники», — сообщили в больнице. Подростке были травмированы 6 декабря в 21 школе. Между учениками 8-го класса произошла потасовка, в результате которой один из участников ударил оппонента несколько раз ножом. В результате произошедшего оба школьника были травмированы. Ранее URA.RU сообщало, что полиция начала проверку из-за поножовщины в школе Нижневартовска. Тогда правоохранители заявили, что оба участника конфликта воспитываются в благополучных семьях, занимаются спортом. Ранее в поле зрения органов внутренних дел подростки не попадали.

В Нижневартовске из детской больницы выписаны оба участника поножовщины в 21 школе города. Об этом URA.RU сообщили в ОДКБ Нижневартовска. «Пациенты выписаны, оба не нуждаются в стационарном наблюдении. Если потребуются дальнейшее амбулаторное лечение, его можно будет провести на базе поликлиники», — сообщили в больнице. Подростке были травмированы 6 декабря в 21 школе. Между учениками 8-го класса произошла потасовка, в результате которой один из участников ударил оппонента несколько раз ножом. В результате произошедшего оба школьника были травмированы. Ранее URA.RU сообщало, что полиция начала проверку из-за поножовщины в школе Нижневартовска. Тогда правоохранители заявили, что оба участника конфликта воспитываются в благополучных семьях, занимаются спортом. Ранее в поле зрения органов внутренних дел подростки не попадали.