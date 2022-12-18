18 декабря 2022
17 декабря 2022

В ХМАО за 20 тысяч рублей продают юбилейный значок «Сургутнефтегаза»

© Служба новостей «URA.RU»
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Логотипы нефтяных компаний. Клипарт. Тюмень, знак, логотип, сургутнефтегаз, фирменная эмблема
На продажу выставили юбилейный значок выпущенный в честь 45-летия компании Фото:

В Сургуте (ХМАО) за 20 тысяч рублей продают юбилейный значок «Сургутнефтегаза», который сотрудникам дарили в честь 45-летия компании. Объявление о продаже опубликовали на сайте бесплатных объявлений «Авито».

«Оригинал. Подарен на юбилей 45-летия „Сургутнефтегазу“. Забрать товар можно в городе Сургуте», — говорится в объявлении.

На сайте «Авито» из десятка подобных предложений это самая дорогая цена за юбилейный значок нефтяной компании. Другие продавцы просят за брелок, выпущенный в честь 45-летнего юбилея «Сургутнефтегаза», от 500 до 1000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продают обычную «двушку» за четыре миллиарда рублей. Объявление о продаже было опубликовано на сайте «Авито».

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В Сургуте (ХМАО) за 20 тысяч рублей продают юбилейный значок «Сургутнефтегаза», который сотрудникам дарили в честь 45-летия компании. Объявление о продаже опубликовали на сайте бесплатных объявлений «Авито». «Оригинал. Подарен на юбилей 45-летия „Сургутнефтегазу“. Забрать товар можно в городе Сургуте», — говорится в объявлении. На сайте «Авито» из десятка подобных предложений это самая дорогая цена за юбилейный значок нефтяной компании. Другие продавцы просят за брелок, выпущенный в честь 45-летнего юбилея «Сургутнефтегаза», от 500 до 1000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продают обычную «двушку» за четыре миллиарда рублей. Объявление о продаже было опубликовано на сайте «Авито».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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