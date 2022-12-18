В ХМАО за 20 тысяч рублей продают юбилейный значок «Сургутнефтегаза»

19 декабря 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

На продажу выставили юбилейный значок выпущенный в честь 45-летия компании Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Сургуте (ХМАО) за 20 тысяч рублей продают юбилейный значок «Сургутнефтегаза», который сотрудникам дарили в честь 45-летия компании. Объявление о продаже опубликовали на сайте бесплатных объявлений «Авито». «Оригинал. Подарен на юбилей 45-летия „Сургутнефтегазу“. Забрать товар можно в городе Сургуте», — говорится в объявлении. На сайте «Авито» из десятка подобных предложений это самая дорогая цена за юбилейный значок нефтяной компании. Другие продавцы просят за брелок, выпущенный в честь 45-летнего юбилея «Сургутнефтегаза», от 500 до 1000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продают обычную «двушку» за четыре миллиарда рублей. Объявление о продаже было опубликовано на сайте «Авито».

В Сургуте (ХМАО) за 20 тысяч рублей продают юбилейный значок «Сургутнефтегаза», который сотрудникам дарили в честь 45-летия компании. Объявление о продаже опубликовали на сайте бесплатных объявлений «Авито». «Оригинал. Подарен на юбилей 45-летия „Сургутнефтегазу“. Забрать товар можно в городе Сургуте», — говорится в объявлении. На сайте «Авито» из десятка подобных предложений это самая дорогая цена за юбилейный значок нефтяной компании. Другие продавцы просят за брелок, выпущенный в честь 45-летнего юбилея «Сургутнефтегаза», от 500 до 1000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продают обычную «двушку» за четыре миллиарда рублей. Объявление о продаже было опубликовано на сайте «Авито».