Книги Ройзмана начали продавать в специальной бумаге после того, как Минюст РФ признал его иноагентом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Книги бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) после включения его в данный список теперь продают обернутыми в крафтовую бумагу и с соответствующей плашкой. Об этом сообщила пресс-служба музея Невьянской иконы, который принадлежит политику.

«Книги, помимо специальной упаковки и плашки об иноагенстве также включают наличие пометки „С возрастными ограничениями“. У всех покупателей теперь необходимо спрашивать паспорт», — пишет « Коммерсант », ссылаясь на пресс-службу музея.

Ранее URA.RU писало, что Евгения Ройзмана включили в список иностранных агентов. Его сторонники заявили, что такое решение является незаконным. Однако сам политик не собирается оспаривать свой статус иноагента.

*Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России.

Фото: страница Эдуарда Кабенского в соцсети «ВКонтакте»