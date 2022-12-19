19 декабря 2022

Книги экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* теперь продают в крафте и с пометкой об иноагентстве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация книги Анны Матвеевой
Книги Ройзмана начали продавать в специальной бумаге после того, как Минюст РФ признал его иноагентом Фото:

Книги бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) после включения его в данный список теперь продают обернутыми в крафтовую бумагу и с соответствующей плашкой. Об этом сообщила пресс-служба музея Невьянской иконы, который принадлежит политику.

«Книги, помимо специальной упаковки и плашки об иноагенстве также включают наличие пометки „С возрастными ограничениями“. У всех покупателей теперь необходимо спрашивать паспорт», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу музея.

Ранее URA.RU писало, что Евгения Ройзмана включили в список иностранных агентов. Его сторонники заявили, что такое решение является незаконным. Однако сам политик не собирается оспаривать свой статус иноагента.

*Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России.

Фото:
Фото:

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Книги бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) после включения его в данный список теперь продают обернутыми в крафтовую бумагу и с соответствующей плашкой. Об этом сообщила пресс-служба музея Невьянской иконы, который принадлежит политику. «Книги, помимо специальной упаковки и плашки об иноагенстве также включают наличие пометки „С возрастными ограничениями“. У всех покупателей теперь необходимо спрашивать паспорт», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу музея. Ранее URA.RU писало, что Евгения Ройзмана включили в список иностранных агентов. Его сторонники заявили, что такое решение является незаконным. Однако сам политик не собирается оспаривать свой статус иноагента. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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