Книги бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) после включения его в данный список теперь продают обернутыми в крафтовую бумагу и с соответствующей плашкой. Об этом сообщила пресс-служба музея Невьянской иконы, который принадлежит политику.
«Книги, помимо специальной упаковки и плашки об иноагенстве также включают наличие пометки „С возрастными ограничениями“. У всех покупателей теперь необходимо спрашивать паспорт», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу музея.
Ранее URA.RU писало, что Евгения Ройзмана включили в список иностранных агентов. Его сторонники заявили, что такое решение является незаконным. Однако сам политик не собирается оспаривать свой статус иноагента.
*Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России.
Фото: страница Эдуарда Кабенского в соцсети «ВКонтакте»
Фото: страница Эдуарда Кабенского в соцсети «ВКонтакте»
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Книги бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) после включения его в данный список теперь продают обернутыми в крафтовую бумагу и с соответствующей плашкой. Об этом сообщила пресс-служба музея Невьянской иконы, который принадлежит политику. «Книги, помимо специальной упаковки и плашки об иноагенстве также включают наличие пометки „С возрастными ограничениями“. У всех покупателей теперь необходимо спрашивать паспорт», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу музея. Ранее URA.RU писало, что Евгения Ройзмана включили в список иностранных агентов. Его сторонники заявили, что такое решение является незаконным. Однако сам политик не собирается оспаривать свой статус иноагента. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России.