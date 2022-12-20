Мобилизованных с бронью вернули со спецоперации на свердловский завод

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Двоих сотрудников «Ураласбеста» вернули домой Фото:

Двух мобилизованных сотрудников предприятия «Ураласбест» (Свердловская область) вернули домой. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

«Еще двоих ребят с предприятия „Ураласбест“ вернули домой. Мужчины попали под мобилизацию, несмотря на бронь от предприятия. Молодые люди в скором времени приступят к работе», — отметил Иванов.

Ранее в СМИ писали, что более 30 сотрудников «Ураласбеста» попали под мобилизацию. В пресс-службе предприятия объяснили это тем, что мужчин мобилизовали еще до включения предприятия в приказ Минпромторга, дающий право на отсрочку от призыва. Позже URA.RU сообщало, что 12 специалистов вернули из зоны проведения СВО.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Закончилась мобилизация 28 октября. В общей сложности на военную службу призвали порядка 300 тысяч резервистов. Из Свердловской области в зону проведения СВО отправилось около 9,7 тысячи солдат.

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Двух мобилизованных сотрудников предприятия «Ураласбест» (Свердловская область) вернули домой. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы РФ Максим Иванов. «Еще двоих ребят с предприятия „Ураласбест“ вернули домой. Мужчины попали под мобилизацию, несмотря на бронь от предприятия. Молодые люди в скором времени приступят к работе», — отметил Иванов. Ранее в СМИ писали, что более 30 сотрудников «Ураласбеста» попали под мобилизацию. В пресс-службе предприятия объяснили это тем, что мужчин мобилизовали еще до включения предприятия в приказ Минпромторга, дающий право на отсрочку от призыва. Позже URA.RU сообщало, что 12 специалистов вернули из зоны проведения СВО. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Закончилась мобилизация 28 октября. В общей сложности на военную службу призвали порядка 300 тысяч резервистов. Из Свердловской области в зону проведения СВО отправилось около 9,7 тысячи солдат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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