Мобилизованных с бронью вернули со спецоперации на свердловский завод

Двоих сотрудников «Ураласбеста» вернули домой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Двух мобилизованных сотрудников предприятия «Ураласбест» (Свердловская область) вернули домой. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

«Еще двоих ребят с предприятия „Ураласбест“ вернули домой. Мужчины попали под мобилизацию, несмотря на бронь от предприятия. Молодые люди в скором времени приступят к работе», — отметил Иванов.

Ранее в СМИ писали, что более 30 сотрудников «Ураласбеста» попали под мобилизацию. В пресс-службе предприятия объяснили это тем, что мужчин мобилизовали еще до включения предприятия в приказ Минпромторга, дающий право на отсрочку от призыва. Позже URA.RU сообщало, что 12 специалистов вернули из зоны проведения СВО.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Закончилась мобилизация 28 октября. В общей сложности на военную службу призвали порядка 300 тысяч резервистов. Из Свердловской области в зону проведения СВО отправилось около 9,7 тысячи солдат.