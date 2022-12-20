Челябинский депутат-фронтовик осудил ВСУ за расстрел жителей Артемовска

По мнению Олега Голикова, у Украины нет будущего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который в настоящее время находится на линии боевого соприкосновения в составе БАРС «Каскад», осудил украинских военнослужащих за расстрел жителей под Артемовском. По словам депутата, у страны, чья армия воюет против своего же народа, нет будущего.

«Под Артемовском двое местных жителей были убиты украинскими военными за то, что отказались предоставлять тем жилье. Словесная перепалка завершилась выстрелами. Если у кого-то еще были какие-то иллюзии, пора с ними распрощаться», — написал Голиков в своем telegram-канале.

Депутат привел слова местного жителя, который успел эвакуироваться, но стал очевидцем этой расправы. По его словам, военные получили разрешение на убийство у командиров и устроили самосуд в назидание другим жителям города.

Ранее Голиков предложил признать страны ЕС и США спонсорами украинского терроризма. По его словам, силы альянса снабжают Украину оружием, а также воюют с Россией с помощью нацбатальонов.

Голиков поехал на фронт по повестке в начале октября. Пройдя курс подготовки, депутат отправился «за ленту» и стал морпехом. После прохождения обучения его зачислили в разведгруппу БАРС «Каскад», состоящую из депутатов. Группа выполняет боевые задачи, помогает соединениям войск в борьбе с украинскими националистами.