Челябинский депутат-фронтовик предложил признать страны ЕС и США спонсорами терроризма

Депутат Госдумы Олег Голиков: страны Евросоюза и США нужно признать спонсорами украинского терроризма

17 декабря 2022 в 23:07 Размер текста - 17 +

Олег Голиков одним из первых ушел на фронт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который добровольцем ушел на спецоперацию, предложил признать страны Евросоюза и США спонсорами украинского терроризма. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Предлагаю Государственной думе признать страны Европы и США спонсорами украинского терроризма. Они не только снабжают киевский режим смертоносным оружием, но и воюют с Россией руками нацбатальонов», — написал Олег Голиков. Он напомнил, что находится в зоне спецоперации три месяца, за которые стал свидетелем обстрелов мирных городов из американского оружия. Голиков считает, что Следственный комитет должен подготовить приговор военного трибунала для конкретных военных деятелей из Европы и США, которые занимаются поставками оружия на Украину. Олег Голиков одним из первых депутатов Госдумы написал заявление об уходе на фронт. Он служил под командованием другого челябинца Юрия «Ангела» Гагарина в батальоне «Апостол», участвовал в штурмах. После был отправлен на дополнительное обучение и зачислен в разведбатальон «Каскад».

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который добровольцем ушел на спецоперацию, предложил признать страны Евросоюза и США спонсорами украинского терроризма. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Предлагаю Государственной думе признать страны Европы и США спонсорами украинского терроризма. Они не только снабжают киевский режим смертоносным оружием, но и воюют с Россией руками нацбатальонов», — написал Олег Голиков. Он напомнил, что находится в зоне спецоперации три месяца, за которые стал свидетелем обстрелов мирных городов из американского оружия. Голиков считает, что Следственный комитет должен подготовить приговор военного трибунала для конкретных военных деятелей из Европы и США, которые занимаются поставками оружия на Украину. Олег Голиков одним из первых депутатов Госдумы написал заявление об уходе на фронт. Он служил под командованием другого челябинца Юрия «Ангела» Гагарина в батальоне «Апостол», участвовал в штурмах. После был отправлен на дополнительное обучение и зачислен в разведбатальон «Каскад».