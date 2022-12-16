Челябинский депутат-фронтовик предложил признать страны ЕС и США спонсорами терроризма

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который добровольцем ушел на спецоперацию, предложил признать страны Евросоюза и США спонсорами украинского терроризма. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Предлагаю Государственной думе признать страны Европы и США спонсорами украинского терроризма. Они не только снабжают киевский режим смертоносным оружием, но и воюют с Россией руками нацбатальонов», — написал Олег Голиков.
Он напомнил, что находится в зоне спецоперации три месяца, за которые стал свидетелем обстрелов мирных городов из американского оружия. Голиков считает, что Следственный комитет должен подготовить приговор военного трибунала для конкретных военных деятелей из Европы и США, которые занимаются поставками оружия на Украину.
Олег Голиков одним из первых депутатов Госдумы написал заявление об уходе на фронт. Он служил под командованием другого челябинца Юрия «Ангела» Гагарина в батальоне «Апостол», участвовал в штурмах. После был отправлен на дополнительное обучение и зачислен в разведбатальон «Каскад».
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