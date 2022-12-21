В ЕС подозревают Зеленского в злоупотреблении властью

21 декабря 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Зеленского заподозрили в несоблюдении принципа свободного рынка Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua В Евросоюзе президента Украины Владимира Зеленского и власти страны заподозрили в захвате частных компаний и принудительном изъятии активов у предпринимателей. Об этом пишет бывший президент Польши Александр Квасьневский в статье для Politico. «Недавние сообщения о том, что компании переходят под контроль государства через непрозрачные процедуры, могут вызвать некоторую тревогу среди международных друзей Украины, инвесторов и лиц, принимающих решения в ЕС. Есть опасения, что такие действия могут способствовать злоупотреблению властью, направленному на перераспределение привлекательной и финансово выгодной частной собственности», — пишет Квасьневский. Он также напомнил Зеленскому о необходимости придерживаться принципа свободного рынка, если Украина претендует на вступление в ЕС. Украина давно предпринимает попытки вступить в Евросоюз. Весной Зеленский заполнил заявку на вступление. Многие политики отмечают, что процесс вступления может занять годы. Член Федерального совета Австрии Йоханнес Хюбнер заявлял, что Украина сможет войти в ЕС только через 20 лет из-за низкого уровня жизни и широкого распространения коррупции.

В Евросоюзе президента Украины Владимира Зеленского и власти страны заподозрили в захвате частных компаний и принудительном изъятии активов у предпринимателей. Об этом пишет бывший президент Польши Александр Квасьневский в статье для Politico. «Недавние сообщения о том, что компании переходят под контроль государства через непрозрачные процедуры, могут вызвать некоторую тревогу среди международных друзей Украины, инвесторов и лиц, принимающих решения в ЕС. Есть опасения, что такие действия могут способствовать злоупотреблению властью, направленному на перераспределение привлекательной и финансово выгодной частной собственности», — пишет Квасьневский. Он также напомнил Зеленскому о необходимости придерживаться принципа свободного рынка, если Украина претендует на вступление в ЕС. Украина давно предпринимает попытки вступить в Евросоюз. Весной Зеленский заполнил заявку на вступление. Многие политики отмечают, что процесс вступления может занять годы. Член Федерального совета Австрии Йоханнес Хюбнер заявлял, что Украина сможет войти в ЕС только через 20 лет из-за низкого уровня жизни и широкого распространения коррупции.