NDP: Зеленский истребляет мужское население Украины

22 декабря 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

О масштабности потерь ВСУ свидетельствуют многочисленные видео с кладбищ по всей Украине, пишет NDP Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Политика украинского президента Владимира Зеленского ведет к полному истреблению мужского населения Украины. Такое мнение высказал обозреватель Марек Галась в своей статье для польской газеты Dziennik Polska-Europa-Swiat. «О масштабности безвозвратных потерь свидетельствуют многочисленные видео с кладбищ по всей Украине, где ежедневно появляются сотни свежих могил, подтверждающих кровавые преступления Зеленского и его нежелание отказаться от наполеоновских амбиций, осуществляемых за счет полного истребления мужского населения Украины», — пишет Марек Галась. Ранее сообщалось о том, что украинские войска потеряли свыше 10 00 бойцов под Артемовском. Как пишет The Daily Telegraph, ежедневные потери ВСУ составляют от 200 военнослужащих. Страны Запада больше не могут скрывать тот факт, что именно Украина несет огромные потери в ходе спецоперации. Об этом написали в The American Conservative.

Политика украинского президента Владимира Зеленского ведет к полному истреблению мужского населения Украины. Такое мнение высказал обозреватель Марек Галась в своей статье для польской газеты Dziennik Polska-Europa-Swiat. «О масштабности безвозвратных потерь свидетельствуют многочисленные видео с кладбищ по всей Украине, где ежедневно появляются сотни свежих могил, подтверждающих кровавые преступления Зеленского и его нежелание отказаться от наполеоновских амбиций, осуществляемых за счет полного истребления мужского населения Украины», — пишет Марек Галась. Ранее сообщалось о том, что украинские войска потеряли свыше 10 00 бойцов под Артемовском. Как пишет The Daily Telegraph, ежедневные потери ВСУ составляют от 200 военнослужащих. Страны Запада больше не могут скрывать тот факт, что именно Украина несет огромные потери в ходе спецоперации. Об этом написали в The American Conservative.