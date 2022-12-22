Начальник Генштаба РФ: НАТО укрепляет «северный фланг»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, герасимов валерий
НАТО предпринимает попытки обвинить РФ в милитаризации Арктики, заявил Валерий Герасимов Фото:

Североатлантический альянс (НАТО) укрепляет свой северный фланг и предпринимает агрессивную информкампанию против России с обвинениями в милитаризации Арктики. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

«Наряду с этим НАТО под предлогом „реагирования“ на деятельность Вооруженных сил России в Заполярье реализует комплекс мер по укреплению „северного фланга“ альянса», — передает слова Герасимова telegram-канал Минобороны РФ. При этом он добавил, что Запад предпринимает попытки обвинения России в милитаризации Арктики. Генерал подчеркнул, что нахождение российских войск в Арктике связано лишь с обеспечением безопасности экономического освоения региона.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Североатлантический альянс (НАТО) укрепляет свой северный фланг и предпринимает агрессивную информкампанию против России с обвинениями в милитаризации Арктики. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов. «Наряду с этим НАТО под предлогом „реагирования“ на деятельность Вооруженных сил России в Заполярье реализует комплекс мер по укреплению „северного фланга“ альянса», — передает слова Герасимова telegram-канал Минобороны РФ. При этом он добавил, что Запад предпринимает попытки обвинения России в милитаризации Арктики. Генерал подчеркнул, что нахождение российских войск в Арктике связано лишь с обеспечением безопасности экономического освоения региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...