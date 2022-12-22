Начальник Генштаба РФ: НАТО укрепляет «северный фланг»

Североатлантический альянс (НАТО) укрепляет свой северный фланг и предпринимает агрессивную информкампанию против России с обвинениями в милитаризации Арктики. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов.
«Наряду с этим НАТО под предлогом „реагирования“ на деятельность Вооруженных сил России в Заполярье реализует комплекс мер по укреплению „северного фланга“ альянса», — передает слова Герасимова telegram-канал Минобороны РФ. При этом он добавил, что Запад предпринимает попытки обвинения России в милитаризации Арктики. Генерал подчеркнул, что нахождение российских войск в Арктике связано лишь с обеспечением безопасности экономического освоения региона.
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Североатлантический альянс (НАТО) укрепляет свой северный фланг и предпринимает агрессивную информкампанию против России с обвинениями в милитаризации Арктики. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов. «Наряду с этим НАТО под предлогом „реагирования“ на деятельность Вооруженных сил России в Заполярье реализует комплекс мер по укреплению „северного фланга“ альянса», — передает слова Герасимова telegram-канал Минобороны РФ. При этом он добавил, что Запад предпринимает попытки обвинения России в милитаризации Арктики. Генерал подчеркнул, что нахождение российских войск в Арктике связано лишь с обеспечением безопасности экономического освоения региона.